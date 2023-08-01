В Пермском крае разрешили работу БПЛА

Власти санкционировали полет беспилотника в Октябрьском городском округе Пермского края. В регионе работа БПЛА запрещена, но в данном случае ее решено разрешить для аэрофотосъемки, сообщили в мэрии Октябрьского, предупреждая жителей.
«16 августа 2023 года, планируемое время: с 12.00 до 16.00. Над территорией с. Ишимово, в том числе в районе горы Чакра, будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения на выполнение аэрофотосъемки местности», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте».
В Пермском крае с 1 декабря 2022 года введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти призывали жителей сообщать в правоохранительные органы в случае обнаружения дронов в небе. Ранее URA.RU рассказывало, что украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити».
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