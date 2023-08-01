01 августа 2023

В Пермском крае разрешили работу БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Полет дрона разрешили для фотосъемки Фото:

Власти санкционировали полет беспилотника в Октябрьском городском округе Пермского края. В регионе работа БПЛА запрещена, но в данном случае ее решено разрешить для аэрофотосъемки, сообщили в мэрии Октябрьского, предупреждая жителей.

«16 августа 2023 года, планируемое время: с 12.00 до 16.00. Над территорией с. Ишимово, в том числе в районе горы Чакра, будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения на выполнение аэрофотосъемки местности», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

В Пермском крае с 1 декабря 2022 года введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти призывали жителей сообщать в правоохранительные органы в случае обнаружения дронов в небе. Ранее URA.RU рассказывало, что украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити».

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Власти санкционировали полет беспилотника в Октябрьском городском округе Пермского края. В регионе работа БПЛА запрещена, но в данном случае ее решено разрешить для аэрофотосъемки, сообщили в мэрии Октябрьского, предупреждая жителей. «16 августа 2023 года, планируемое время: с 12.00 до 16.00. Над территорией с. Ишимово, в том числе в районе горы Чакра, будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения на выполнение аэрофотосъемки местности», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте». В Пермском крае с 1 декабря 2022 года введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти призывали жителей сообщать в правоохранительные органы в случае обнаружения дронов в небе. Ранее URA.RU рассказывало, что украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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