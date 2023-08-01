В Пермском крае разрешили работу БПЛА

02 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Полет дрона разрешили для фотосъемки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти санкционировали полет беспилотника в Октябрьском городском округе Пермского края. В регионе работа БПЛА запрещена, но в данном случае ее решено разрешить для аэрофотосъемки, сообщили в мэрии Октябрьского, предупреждая жителей. «16 августа 2023 года, планируемое время: с 12.00 до 16.00. Над территорией с. Ишимово, в том числе в районе горы Чакра, будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения на выполнение аэрофотосъемки местности», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте». В Пермском крае с 1 декабря 2022 года введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти призывали жителей сообщать в правоохранительные органы в случае обнаружения дронов в небе. Ранее URA.RU рассказывало, что украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити».

Власти санкционировали полет беспилотника в Октябрьском городском округе Пермского края. В регионе работа БПЛА запрещена, но в данном случае ее решено разрешить для аэрофотосъемки, сообщили в мэрии Октябрьского, предупреждая жителей. «16 августа 2023 года, планируемое время: с 12.00 до 16.00. Над территорией с. Ишимово, в том числе в районе горы Чакра, будут проводится полеты беспилотного воздушного судна на основании выданного разрешения на выполнение аэрофотосъемки местности», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте». В Пермском крае с 1 декабря 2022 года введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти призывали жителей сообщать в правоохранительные органы в случае обнаружения дронов в небе. Ранее URA.RU рассказывало, что украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити».