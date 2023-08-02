В Челябинской области в ДТП пострадал подросток. Фото

02 августа 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Подросток получил телесные повреждения Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино в ДТП пострадал подросток. О том, что мальчик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе отдела МВД Увельского района. «29 июля на полевой дороге „Увельский — Хомутинино“ пассажир Fiat 2006 года рождения получил телесные повреждения. Он находился на переднем сидении и не был пристегнут», — сообщили в пресс-службе. Авария произошла после того, как водитель LADA Granta из Южноуральска выбрала небезопасную для полевой дороги скорость. Женщина не справилась с управлением и въехала в иномарку под управлением жительницы Увельского района. Подростку назначено лечение. Полицейские проводят расследование. ДТП произошло на полевой дороге Фото: пресс-служба МВД по Увельскому району и Южноуральску

В Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино в ДТП пострадал подросток. О том, что мальчик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе отдела МВД Увельского района. «29 июля на полевой дороге „Увельский — Хомутинино“ пассажир Fiat 2006 года рождения получил телесные повреждения. Он находился на переднем сидении и не был пристегнут», — сообщили в пресс-службе. Авария произошла после того, как водитель LADA Granta из Южноуральска выбрала небезопасную для полевой дороги скорость. Женщина не справилась с управлением и въехала в иномарку под управлением жительницы Увельского района. Подростку назначено лечение. Полицейские проводят расследование.