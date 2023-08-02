В Челябинской области в ДТП пострадал подросток. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, фельдшеры, скорая помошь
Подросток получил телесные повреждения Фото:

В Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино в ДТП пострадал подросток. О том, что мальчик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе отдела МВД Увельского района.

«29 июля на полевой дороге „Увельский — Хомутинино“ пассажир Fiat 2006 года рождения получил телесные повреждения. Он находился на переднем сидении и не был пристегнут», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла после того, как водитель LADA Granta из Южноуральска выбрала небезопасную для полевой дороги скорость. Женщина не справилась с управлением и въехала в иномарку под управлением жительницы Увельского района.

Подростку назначено лечение. Полицейские проводят расследование.

ДТП произошло на полевой дороге
ДТП произошло на полевой дороге
Фото:

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В Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино в ДТП пострадал подросток. О том, что мальчик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе отдела МВД Увельского района. «29 июля на полевой дороге „Увельский — Хомутинино“ пассажир Fiat 2006 года рождения получил телесные повреждения. Он находился на переднем сидении и не был пристегнут», — сообщили в пресс-службе. Авария произошла после того, как водитель LADA Granta из Южноуральска выбрала небезопасную для полевой дороги скорость. Женщина не справилась с управлением и въехала в иномарку под управлением жительницы Увельского района. Подростку назначено лечение. Полицейские проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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