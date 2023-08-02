В Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино в ДТП пострадал подросток. О том, что мальчик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе отдела МВД Увельского района.
«29 июля на полевой дороге „Увельский — Хомутинино“ пассажир Fiat 2006 года рождения получил телесные повреждения. Он находился на переднем сидении и не был пристегнут», — сообщили в пресс-службе.
Авария произошла после того, как водитель LADA Granta из Южноуральска выбрала небезопасную для полевой дороги скорость. Женщина не справилась с управлением и въехала в иномарку под управлением жительницы Увельского района.
Подростку назначено лечение. Полицейские проводят расследование.
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