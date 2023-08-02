Мэрия Златоуста потребовала снести часть кафе в историческом доме

Власти Златоуста потребовали снести часть кафе в историческом доме на улице Карла Маркса

От предпринимателя требуют снести пристрой во дворе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Златоуста (Челябинская область) потребовала от предпринимателя за свой счет снести часть кафе в историческом доме по улице Карла Маркса. Информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда региона.

«Администрация Златоустовского городского округа обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Стейк-гриль бар“. Просит обязать собственника привести нежилое помещение в прежнее состояние», — отмечено в определении суда.

Кафе расположено на первом этаже жилого дома № 8 на улице Карла Маркса. Зданию присвоили статус объекта культурного наследия муниципального значения. Ремонт проводят за счет средств из областного бюджета.

От владелицы кафе Галины Матвеевой требуют убрать входные группы, антивандальные решетки и эвакуационный пристрой во дворе. Журналист URA.RU дозвонился до Матвеевой, но прокомментировать ситуацию она затруднилась. По данным издания, предпринимателей неоднократно собирали в мэрии Златоуста и обещали часть работ оплатить из средств бюджета. Поэтому иск для владелицы кафе стал неожиданностью.

Помещение с пристроем Матвеева выкупила у местных властей. Сейчас она продолжает выплачивать кредит банку, который оформила для покупки недвижимости. О компенсации речь даже не идет.

Капремонт проведут и на соседних домах — № 2 и № 11. В доме №11 по улице Карла Маркса расположен магазин обуви. Собственнице Надежде Царьковой также предъявлен иск. Демонтировать остекление балконов требуют и от жителей еще трех домов.

В мэрии Златоуста URA.RU пояснили, что ждут результаты судов. Они намерены решать вопрос исключительно в правовом поле. Комментировать ситуацию согласны только после судебных разбирательств.

Ранее бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста потребовал от мэрии признать право собственности на построенный им отель, расположенный севернее Борисовского кордона около биатлонного комплекса имени Ишмуратовой. Бизнесмен обратился в Арбитражный суд Челябинской области с соответствующим иском. Сгоян требует заключить договор аренды на земельный участок под гостиницей, площадь которого составляет пять тысяч квадратных метров.