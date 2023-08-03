Финские девелоперы пытаются покинуть Россию с помощью офшоров уральской компании

Финская компания SRV продолжает распродавать свои активы в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited, которая входит в структуру уральской ГК «Проспект Групп» (занимается строительством ЖК «Мельница» напротив ЖД-вокзала в Екатеринбурге), выкупила активы финской девелоперской компании SRV Group в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила четыре миллиона евро, говорится в сообщении на сайте SRV.

«SRV продала акционерный капитал своей дочерней компании SRV Russia кипрской инвестиционной компании в сфере недвижимости Geomare Investments Limited. Эта продажа является частью действий по выходу из деятельности в России. Цена продажи составляет 4 млн евро», — рассказали в компании.

По данным издания «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», речь идет о продаже земельного участка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и миноритарной доли в подмосковном торговом центре 4Daily. Geomare Investments Limited связана с уральским девелопером ГК «Проспект Групп», которая занимается строительством ЖК «Мельница» напротив ЖД-вокзала в Екатеринбурге, а также ЖК «Федерация» в районе Южного автовокзала. В прошлом году компания приобрела ТРЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, который также принадлежал финской SRV Group.

SRV Group объявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас у компании остается лишь один актив — 50% в торговом центре «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге.