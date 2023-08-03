В челябинское водохранилище Шершни выпустили краснокнижную рыбу. Фото

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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, мальки, малек
До конца года в Шершни выпустят вторую партию рыбы Фото:

В водохранилище Шершни в Челябинске 3 августа выпустили рыбу, занесенную в международную Красную книгу. Как URA.RU рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов, в водохранилище выпустили 10 тысяч мальков сазана.

«Выпустили в Шершни 10 тысяч мальков сазана, иначе называемого карпом обыкновенным. Это донный вид, любимый рыбаками», — рассказал URA.RU Екимов.

Перед выпуском рыбы в водоем сначала ее взвесили, поштучно посчитали и только затем отправили в свободное плавание. Водоем нуждается в искусственном зарыблении, без которого его ресурсы могли бы оскудеть. Работа ведется ежегодно. Осенью в Шершни выпустят еще 130 — 140 тысяч штук сазана. Также зарыблять будут Смолино в Челябинске и Синару в Снежинске.

Вкусную рыбу любители-рыбаки смогут беспрепятственно ловить на удочку. Также в водоемы региона выпускают толстолобиков и белых амуров, очищающих озера от сине-зеленых водорослей, а также сиговые виды.

Профинансировали работы две компании, чья деятельность соприкасается с водным объектом, но с рыбоводством не связана. Рыбопосадочный материал вырастили на Чебаркульском рыбозаводе.

Алексей Екимов рассказал о важности искусственного зарыбления
Алексей Екимов рассказал о важности искусственного зарыбления
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Перед выпуском в воду мальков поштучно взвесили
Перед выпуском в воду мальков поштучно взвесили
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В водную стихию рыба отправилась по трубе
В водную стихию рыба отправилась по трубе
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Аквакультуру вырастили на Чебаркульском рыбозаводе
Аквакультуру вырастили на Чебаркульском рыбозаводе
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В водохранилище Шершни в Челябинске 3 августа выпустили рыбу, занесенную в международную Красную книгу. Как URA.RU рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов, в водохранилище выпустили 10 тысяч мальков сазана. «Выпустили в Шершни 10 тысяч мальков сазана, иначе называемого карпом обыкновенным. Это донный вид, любимый рыбаками», — рассказал URA.RU Екимов. Перед выпуском рыбы в водоем сначала ее взвесили, поштучно посчитали и только затем отправили в свободное плавание. Водоем нуждается в искусственном зарыблении, без которого его ресурсы могли бы оскудеть. Работа ведется ежегодно. Осенью в Шершни выпустят еще 130 — 140 тысяч штук сазана. Также зарыблять будут Смолино в Челябинске и Синару в Снежинске. Вкусную рыбу любители-рыбаки смогут беспрепятственно ловить на удочку. Также в водоемы региона выпускают толстолобиков и белых амуров, очищающих озера от сине-зеленых водорослей, а также сиговые виды. Профинансировали работы две компании, чья деятельность соприкасается с водным объектом, но с рыбоводством не связана. Рыбопосадочный материал вырастили на Чебаркульском рыбозаводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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