До конца года в Шершни выпустят вторую партию рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В водохранилище Шершни в Челябинске 3 августа выпустили рыбу, занесенную в международную Красную книгу. Как URA.RU рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов, в водохранилище выпустили 10 тысяч мальков сазана.

«Выпустили в Шершни 10 тысяч мальков сазана, иначе называемого карпом обыкновенным. Это донный вид, любимый рыбаками», — рассказал URA.RU Екимов.

Перед выпуском рыбы в водоем сначала ее взвесили, поштучно посчитали и только затем отправили в свободное плавание. Водоем нуждается в искусственном зарыблении, без которого его ресурсы могли бы оскудеть. Работа ведется ежегодно. Осенью в Шершни выпустят еще 130 — 140 тысяч штук сазана. Также зарыблять будут Смолино в Челябинске и Синару в Снежинске.

Вкусную рыбу любители-рыбаки смогут беспрепятственно ловить на удочку. Также в водоемы региона выпускают толстолобиков и белых амуров, очищающих озера от сине-зеленых водорослей, а также сиговые виды.

Профинансировали работы две компании, чья деятельность соприкасается с водным объектом, но с рыбоводством не связана. Рыбопосадочный материал вырастили на Чебаркульском рыбозаводе.

Алексей Екимов рассказал о важности искусственного зарыбления Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области

Перед выпуском в воду мальков поштучно взвесили Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области

В водную стихию рыба отправилась по трубе Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области