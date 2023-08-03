В Чкаловском районе Екатеринбурга перекроют дорогу для транспорта до конца лета

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Новостройки. Челябинск, знак, дорожные работы, ремонтные работы
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Инженерной-Черняховского Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского (Чкаловский район) закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Из-за проведения модернизации тепловых сетей на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского, рядом с домами №29, 31 и 30, 32 на улице Инженерной работники закроют движение с 14 по 31 августа 2023 года. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении.

Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. На данном участке дороги проводят модернизации магистральных тепловых сетей.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского (Чкаловский район) закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Из-за проведения модернизации тепловых сетей на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского, рядом с домами №29, 31 и 30, 32 на улице Инженерной работники закроют движение с 14 по 31 августа 2023 года. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. На данном участке дороги проводят модернизации магистральных тепловых сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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