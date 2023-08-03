В Чкаловском районе Екатеринбурга перекроют дорогу для транспорта до конца лета

03 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Инженерной-Черняховского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского (Чкаловский район) закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Из-за проведения модернизации тепловых сетей на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского, рядом с домами №29, 31 и 30, 32 на улице Инженерной работники закроют движение с 14 по 31 августа 2023 года. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. На данном участке дороги проводят модернизации магистральных тепловых сетей.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского (Чкаловский район) закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Из-за проведения модернизации тепловых сетей на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского, рядом с домами №29, 31 и 30, 32 на улице Инженерной работники закроют движение с 14 по 31 августа 2023 года. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. На данном участке дороги проводят модернизации магистральных тепловых сетей.