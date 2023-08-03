В Челябинске резко снизились цены на садовые участки с домиком

04 августа 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Очередное повышение цен на сады будет к марту 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки снизились на 2900 рублей за сотку. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости. «В июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки в Челябинской области снизились на 2900 рублей за сотку. Если 6 апреля средняя стоимость садового участка с домиком в СНТ составляла 74805 рублей за сотку, то 27 июля цена снизилась до 71904 рублей за сотку», — сообщается на сайте restate. По данным сайта, на данный момент в Челябинской области разброс цен на садовые участки составляет от 109 тысяч рублей до 7 млн 900 тысяч рублей за объект. По словам риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, стоимость садовых участков в регионе снизилась по причине отсутствия сезонности. По ее словам, очередное повышение цен на сады можно ожидать к марту 2024 года.

В Челябинской области в июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки снизились на 2900 рублей за сотку. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости. «В июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки в Челябинской области снизились на 2900 рублей за сотку. Если 6 апреля средняя стоимость садового участка с домиком в СНТ составляла 74805 рублей за сотку, то 27 июля цена снизилась до 71904 рублей за сотку», — сообщается на сайте restate. По данным сайта, на данный момент в Челябинской области разброс цен на садовые участки составляет от 109 тысяч рублей до 7 млн 900 тысяч рублей за объект. По словам риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, стоимость садовых участков в регионе снизилась по причине отсутствия сезонности. По ее словам, очередное повышение цен на сады можно ожидать к марту 2024 года.