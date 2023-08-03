03 августа 2023

В Челябинске резко снизились цены на садовые участки с домиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, дача, загородный дом, дачный участок, сад
Очередное повышение цен на сады будет к марту 2024 года Фото:

В Челябинской области в июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки снизились на 2900 рублей за сотку. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости.

«В июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки в Челябинской области снизились на 2900 рублей за сотку. Если 6 апреля средняя стоимость садового участка с домиком в СНТ составляла 74805 рублей за сотку, то 27 июля цена снизилась до 71904 рублей за сотку», — сообщается на сайте restate.

По данным сайта, на данный момент в Челябинской области разброс цен на садовые участки составляет от 109 тысяч рублей до 7 млн 900 тысяч рублей за объект. По словам риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, стоимость садовых участков в регионе снизилась по причине отсутствия сезонности. По ее словам, очередное повышение цен на сады можно ожидать к марту 2024 года.

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В Челябинской области в июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки снизились на 2900 рублей за сотку. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости. «В июле 2023 года по сравнению с апрелем 2023 цены на садовые участки в Челябинской области снизились на 2900 рублей за сотку. Если 6 апреля средняя стоимость садового участка с домиком в СНТ составляла 74805 рублей за сотку, то 27 июля цена снизилась до 71904 рублей за сотку», — сообщается на сайте restate. По данным сайта, на данный момент в Челябинской области разброс цен на садовые участки составляет от 109 тысяч рублей до 7 млн 900 тысяч рублей за объект. По словам риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, стоимость садовых участков в регионе снизилась по причине отсутствия сезонности. По ее словам, очередное повышение цен на сады можно ожидать к марту 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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