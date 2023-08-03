Челябинская семья занялась пошивом гильзоулавливателей из брезента

04 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Гильзоулавливатели являются не единственным товаром в номенклатуре семьи Осиповых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья Осиповых из Бредов (Челябинская область) шьет гильзоулавливатели из брезента на средства господдержки. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономразвития, идея развивать свой бизнес пришла к супругам в 2017 году. «Сейчас среди продуктовой линейки Ipol можно найти градозащитные чехлы на машину, гильзоулавливатели, бескаркасные кровати и детские кресла. Недавно супруги Осиповы выполнили контракт на пошив шатра, вместимостью до 80 человек», — рассказали в министерстве. В основном среди заказчиков Натальи и Александра жители области. При этом есть покупатели из Санкт-Петербурга и Москвы. Очередь расписана на три месяца вперед. «За время работы мы заметно выросли. Планируем увеличить мощности, поэтому строим отдельный цех. В планах есть запуск линейки нижнего белья и футболок», — сообщила Наталья. Развивать свое дело помог центр «Мой бизнес». Здесь бизнес-чета оформила микрозаем на покупку материалов, Наталья прошла обучения по программе «Азбука предпринимательства», воспользовалась услугой по размещению рекламы. Исполняющая обязанности гендиректора центра Ирина Казанцева отметила, что финподдержка стала наиболее востребованным у предпринимателей инструментом. «Мой бизнес» не только выдает деньги, но и выступает поручителем при получении кредита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья Осиповых из Бредов (Челябинская область) шьет гильзоулавливатели из брезента на средства господдержки. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономразвития, идея развивать свой бизнес пришла к супругам в 2017 году. «Сейчас среди продуктовой линейки Ipol можно найти градозащитные чехлы на машину, гильзоулавливатели, бескаркасные кровати и детские кресла. Недавно супруги Осиповы выполнили контракт на пошив шатра, вместимостью до 80 человек», — рассказали в министерстве. В основном среди заказчиков Натальи и Александра жители области. При этом есть покупатели из Санкт-Петербурга и Москвы. Очередь расписана на три месяца вперед. «За время работы мы заметно выросли. Планируем увеличить мощности, поэтому строим отдельный цех. В планах есть запуск линейки нижнего белья и футболок», — сообщила Наталья. Развивать свое дело помог центр «Мой бизнес». Здесь бизнес-чета оформила микрозаем на покупку материалов, Наталья прошла обучения по программе «Азбука предпринимательства», воспользовалась услугой по размещению рекламы. Исполняющая обязанности гендиректора центра Ирина Казанцева отметила, что финподдержка стала наиболее востребованным у предпринимателей инструментом. «Мой бизнес» не только выдает деньги, но и выступает поручителем при получении кредита.