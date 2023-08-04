В Каменске-Уральском пропали двое мужчин. Фото 05 августа 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + Одному из пропавших 68 лет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропали 48-летний Евгений Панфилов и 68-летний Виталий Колбин. Первого мужчину ищут с 29 июля, второго с 31 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 48-летнего Евгения Панфилова и 68-лтнего Виталия Колбина. Оба пропали в Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Панфилова: рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. Он был одет в ветровку песочного цвета, камуфляжные штаны и черные кроссовки. С собой у мужчины рюкзак. Приметы Колбина: рост — 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза. Мужчина был одет в синюю кофту и спортивные штаны. Если вам известно местоположение пропавших уральцев, то звоните по номер +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 547-27-43 и +7 (95З) 606-98-87. Волонтерам нужна помощь добровольцев. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ в Свердловской области», https://vk.com/lizaalertekb Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ в Свердловской области», https://vk.com/lizaalertekb В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропали 48-летний Евгений Панфилов и 68-летний Виталий Колбин. Первого мужчину ищут с 29 июля, второго с 31 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 48-летнего Евгения Панфилова и 68-лтнего Виталия Колбина. Оба пропали в Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Панфилова: рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. Он был одет в ветровку песочного цвета, камуфляжные штаны и черные кроссовки. С собой у мужчины рюкзак. Приметы Колбина: рост — 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза. Мужчина был одет в синюю кофту и спортивные штаны. Если вам известно местоположение пропавших уральцев, то звоните по номер +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 547-27-43 и +7 (95З) 606-98-87. Волонтерам нужна помощь добровольцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям