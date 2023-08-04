04 августа 2023

В Каменске-Уральском пропали двое мужчин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одному из пропавших 68 лет (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропали 48-летний Евгений Панфилов и 68-летний Виталий Колбин. Первого мужчину ищут с 29 июля, второго с 31 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.

«Помогите найти 48-летнего Евгения Панфилова и 68-лтнего Виталия Колбина. Оба пропали в Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Панфилова: рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. Он был одет в ветровку песочного цвета, камуфляжные штаны и черные кроссовки. С собой у мужчины рюкзак.

Приметы Колбина: рост — 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза. Мужчина был одет в синюю кофту и спортивные штаны.

Если вам известно местоположение пропавших уральцев, то звоните по номер +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 547-27-43 и +7 (95З) 606-98-87. Волонтерам нужна помощь добровольцев.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропали 48-летний Евгений Панфилов и 68-летний Виталий Колбин. Первого мужчину ищут с 29 июля, второго с 31 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 48-летнего Евгения Панфилова и 68-лтнего Виталия Колбина. Оба пропали в Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Панфилова: рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. Он был одет в ветровку песочного цвета, камуфляжные штаны и черные кроссовки. С собой у мужчины рюкзак. Приметы Колбина: рост — 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза. Мужчина был одет в синюю кофту и спортивные штаны. Если вам известно местоположение пропавших уральцев, то звоните по номер +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 547-27-43 и +7 (95З) 606-98-87. Волонтерам нужна помощь добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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