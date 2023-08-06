В Челябинской области резко вырос спрос на аренду загородных коттеджей

За в июле 2023 по сравнению с июнем 2023 спрос на аренду коттеджей вырос на 118%
В Челябинской области в июле 2023 по сравнению с июнем резко вырос спрос на посуточную аренду загородных коттеджей. Рост составил 118%, сообщается в исследовании, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Спрос на посуточную аренду загородных объектов в Челябинской области за месяц вырос на 118%. На рост интереса к объектам повлияла сезонность», — сообщается на сайте.
Согласно проведенному исследованию, количество предложений об аренде загородных коттеджей за год выросло на 26%, за июль 2023 — на 4%. При этом средняя стоимость аренды коттеджей в июле 2023 года в регионе составила 5 тысяч рублей за сутки.
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