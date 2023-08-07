В Челябинске силовики задержали четырех владельцев краснокнижной совы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные незаконно предлагали фотографироваться с птицей на набережной Фото:

В Челябинске силовики задержали четырех владельцев совы вида серая неясыть, который занесен в Красную книгу. Об этом URA.RU сообщили 7 августа в пресс-службе минэкологии региона.

«На набережной реки Миасс специалист минэкологии обнаружил группу лиц, предлагающих сфотографироваться с живыми совами. Одно из животных оказалось серой неясытью — видом, занесенным в Красную книгу Челябинской области. Граждане задержаны полицией», — уточнили в пресс-службе.

Владельцы птиц не предоставили документы, удостоверяющие личность, и документы на птиц. Они были доставлены в Центральный отдел полиции города. Устанавливается владелец краснокнижной совы для привлечения его к административной ответственности.

Задержанные не смогли предоставить документы, подтверждающие личность, и документы на сову
Задержанные не смогли предоставить документы, подтверждающие личность, и документы на сову
Фото:

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В Челябинске силовики задержали четырех владельцев совы вида серая неясыть, который занесен в Красную книгу. Об этом URA.RU сообщили 7 августа в пресс-службе минэкологии региона. «На набережной реки Миасс специалист минэкологии обнаружил группу лиц, предлагающих сфотографироваться с живыми совами. Одно из животных оказалось серой неясытью — видом, занесенным в Красную книгу Челябинской области. Граждане задержаны полицией», — уточнили в пресс-службе. Владельцы птиц не предоставили документы, удостоверяющие личность, и документы на птиц. Они были доставлены в Центральный отдел полиции города. Устанавливается владелец краснокнижной совы для привлечения его к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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