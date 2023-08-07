Задержанные незаконно предлагали фотографироваться с птицей на набережной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске силовики задержали четырех владельцев совы вида серая неясыть, который занесен в Красную книгу. Об этом URA.RU сообщили 7 августа в пресс-службе минэкологии региона.

«На набережной реки Миасс специалист минэкологии обнаружил группу лиц, предлагающих сфотографироваться с живыми совами. Одно из животных оказалось серой неясытью — видом, занесенным в Красную книгу Челябинской области. Граждане задержаны полицией», — уточнили в пресс-службе.

Владельцы птиц не предоставили документы, удостоверяющие личность, и документы на птиц. Они были доставлены в Центральный отдел полиции города. Устанавливается владелец краснокнижной совы для привлечения его к административной ответственности.