07 августа 2023

В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход ночью перебегал дорогу на красный сигнал светофора Фото:

В Екатеринбурге 21-летний водитель «ВАЗ 21124» насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель „ВАЗ 21124“ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в ночь на 8 августа возле дома на улице Грибоедова, 19. Водитель легковушки пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора. Позже начал тормозить, когда увидел мужчину, но столкновения избежать не удалось.

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В Екатеринбурге 21-летний водитель «ВАЗ 21124» насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „ВАЗ 21124“ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 8 августа возле дома на улице Грибоедова, 19. Водитель легковушки пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора. Позже начал тормозить, когда увидел мужчину, но столкновения избежать не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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