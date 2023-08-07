В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный. Фото

08 августа 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Пешеход ночью перебегал дорогу на красный сигнал светофора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 21-летний водитель «ВАЗ 21124» насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „ВАЗ 21124“ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 8 августа возле дома на улице Грибоедова, 19. Водитель легковушки пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора. Позже начал тормозить, когда увидел мужчину, но столкновения избежать не удалось. Фото: предоставлено URA.RU отделением пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: предоставлено URA.RU отделением пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 21-летний водитель «ВАЗ 21124» насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „ВАЗ 21124“ допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 8 августа возле дома на улице Грибоедова, 19. Водитель легковушки пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора. Позже начал тормозить, когда увидел мужчину, но столкновения избежать не удалось.