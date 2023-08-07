Челябинские бойцы уничтожили в зоне СВО украинский топливозаправщик. Видео 08 августа 2023 в 13:35 Размер текста - 17 + Артиллеристы точно отработали по заданной цели Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Челябинской области на одном из участков фронта уничтожили украинский топливозаправщик. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, момент уничтожения они записали на квадрокоптер, который прислали им земляки. «Показываем, как южноуральские бойцы поражают цель. Утро на передовой для наших парней началось с качественно отработанной задачи. Поражен украинский топливозаправщик», — сообщил URA.RU Рыжий. Он поделился основами поражения цели. Сначала с помощью дрона разведчики выслеживают цель и определяют координаты ориентира. Их необходимо знать с достоверной точностью. Далее командир группы передает данные артиллерийскому расчету. Звучит команда: «Орудие», раздается выстрел, цель поражена. По словам Рыжего, выявить цель удалось с квадрокоптера, который ранее на фронт отправили жители области. Техника превосходно показывает себя в условиях боевых действий. «Парни, сработано отлично! Так держать! Мы всегда поддержим вас», — добавил Рыжий. Военнослужащие из Челябинской области на одном из участков фронта уничтожили украинский топливозаправщик. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, момент уничтожения они записали на квадрокоптер, который прислали им земляки. «Показываем, как южноуральские бойцы поражают цель. Утро на передовой для наших парней началось с качественно отработанной задачи. Поражен украинский топливозаправщик», — сообщил URA.RU Рыжий. Он поделился основами поражения цели. Сначала с помощью дрона разведчики выслеживают цель и определяют координаты ориентира. Их необходимо знать с достоверной точностью. Далее командир группы передает данные артиллерийскому расчету. Звучит команда: «Орудие», раздается выстрел, цель поражена. По словам Рыжего, выявить цель удалось с квадрокоптера, который ранее на фронт отправили жители области. Техника превосходно показывает себя в условиях боевых действий. «Парни, сработано отлично! Так держать! Мы всегда поддержим вас», — добавил Рыжий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям