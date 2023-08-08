В доме есть разрушения (фото из архива)
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверо получили травмы.
По данным спасателей, ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. Семьдесят человек были эвакуированы. Два человека погибли, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Еще четверо госпитализированы с травмами.
После взрыва начался пожар. Загорелись сразу четыре квартиры на площади 90 квадратных метров.
Видео: ГУ МЧС России по Астраханской области
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