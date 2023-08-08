В Астрахани в жилом доме взорвался газ, есть жертвы. Видео

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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, строительный мусор, взрыв газа
В доме есть разрушения (фото из архива) Фото:

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверо получили травмы.

По данным спасателей, ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. Семьдесят человек были эвакуированы. Два человека погибли, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Еще четверо госпитализированы с травмами.

После взрыва начался пожар. Загорелись сразу четыре квартиры на площади 90 квадратных метров.

Видео: ГУ МЧС России по Астраханской области

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Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверо получили травмы. По данным спасателей, ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. Семьдесят человек были эвакуированы. Два человека погибли, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Еще четверо госпитализированы с травмами. После взрыва начался пожар. Загорелись сразу четыре квартиры на площади 90 квадратных метров. Видео: ГУ МЧС России по Астраханской области
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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