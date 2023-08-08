В Астрахани в жилом доме взорвался газ, есть жертвы. Видео 08 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 + В доме есть разрушения (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверо получили травмы. По данным спасателей, ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. Семьдесят человек были эвакуированы. Два человека погибли, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Еще четверо госпитализированы с травмами. После взрыва начался пожар. Загорелись сразу четыре квартиры на площади 90 квадратных метров. Видео: ГУ МЧС России по Астраханской области Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверо получили травмы. По данным спасателей, ЧП произошло в доме на улице Адмирала Нахимова. Семьдесят человек были эвакуированы. Два человека погибли, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Еще четверо госпитализированы с травмами. После взрыва начался пожар. Загорелись сразу четыре квартиры на площади 90 квадратных метров. Видео: ГУ МЧС России по Астраханской области {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям