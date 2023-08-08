08 августа 2023

Челябинку задержали после третьей попытки сесть за руль без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, электромобиль, женщина за рулем
Женщину лишили водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде Фото:

Жительницу Октябрьского района Челябинской области задержали из-за третьей попытки водить машину после лишения прав. Запрет на вождение женщина получила после того, как села за руль в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе регионального главка.

«В Октябрьском районе задержали 44-летнюю женщину, в третий раз попавшуюся за рулем ВАЗ-21124 без прав. В январе этого года за управление в состоянии опьянения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. После четвертого случая в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Первый раз женщина попалась за вождением без прав в марте, второй — в июне. Тогда она получила по 100 часов исправительных работ. В виде меры пресечения нарушительнице избрано обязательство о явке.

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Жительницу Октябрьского района Челябинской области задержали из-за третьей попытки водить машину после лишения прав. Запрет на вождение женщина получила после того, как села за руль в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе регионального главка. «В Октябрьском районе задержали 44-летнюю женщину, в третий раз попавшуюся за рулем ВАЗ-21124 без прав. В январе этого года за управление в состоянии опьянения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. После четвертого случая в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве. Первый раз женщина попалась за вождением без прав в марте, второй — в июне. Тогда она получила по 100 часов исправительных работ. В виде меры пресечения нарушительнице избрано обязательство о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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