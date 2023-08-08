Челябинку задержали после третьей попытки сесть за руль без прав

09 августа 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Женщину лишили водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Октябрьского района Челябинской области задержали из-за третьей попытки водить машину после лишения прав. Запрет на вождение женщина получила после того, как села за руль в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе регионального главка. «В Октябрьском районе задержали 44-летнюю женщину, в третий раз попавшуюся за рулем ВАЗ-21124 без прав. В январе этого года за управление в состоянии опьянения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. После четвертого случая в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве. Первый раз женщина попалась за вождением без прав в марте, второй — в июне. Тогда она получила по 100 часов исправительных работ. В виде меры пресечения нарушительнице избрано обязательство о явке.

Жительницу Октябрьского района Челябинской области задержали из-за третьей попытки водить машину после лишения прав. Запрет на вождение женщина получила после того, как села за руль в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе регионального главка. «В Октябрьском районе задержали 44-летнюю женщину, в третий раз попавшуюся за рулем ВАЗ-21124 без прав. В январе этого года за управление в состоянии опьянения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. После четвертого случая в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве. Первый раз женщина попалась за вождением без прав в марте, второй — в июне. Тогда она получила по 100 часов исправительных работ. В виде меры пресечения нарушительнице избрано обязательство о явке.