Путин наградил четырех челябинцев за заслуги в области строительства

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отметил челябинских строителей медалями и почетным званием Фото:

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области за заслуги в области строительства. Распоряжение появилось на сайте главы государства 9 августа.

«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени копровщика Александра Мазеина и сверловщика Константина Бабошкина ООО „Трест Магнитострой“. Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ главному инженеру — начальнику управления АО „Прокатмонтаж“ Дмитрию Трифонову и монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций „Прокатмонтаж“ Юрию Савельеву», — говорится в документе.

2 августа глава государства отметил орденом Дружбы работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерия Батина. Мужчина получил награду из рук Путина на торжественной церемонии.

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Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области за заслуги в области строительства. Распоряжение появилось на сайте главы государства 9 августа. «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени копровщика Александра Мазеина и сверловщика Константина Бабошкина ООО „Трест Магнитострой“. Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ главному инженеру — начальнику управления АО „Прокатмонтаж“ Дмитрию Трифонову и монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций „Прокатмонтаж“ Юрию Савельеву», — говорится в документе. 2 августа глава государства отметил орденом Дружбы работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерия Батина. Мужчина получил награду из рук Путина на торжественной церемонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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