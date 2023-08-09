Путин наградил четырех челябинцев за заслуги в области строительства

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области за заслуги в области строительства. Распоряжение появилось на сайте главы государства 9 августа.
«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени копровщика Александра Мазеина и сверловщика Константина Бабошкина ООО „Трест Магнитострой“. Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ главному инженеру — начальнику управления АО „Прокатмонтаж“ Дмитрию Трифонову и монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций „Прокатмонтаж“ Юрию Савельеву», — говорится в документе.
2 августа глава государства отметил орденом Дружбы работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерия Батина. Мужчина получил награду из рук Путина на торжественной церемонии.
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