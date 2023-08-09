Путин наградил четырех челябинцев за заслуги в области строительства

09 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Путин отметил челябинских строителей медалями и почетным званием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области за заслуги в области строительства. Распоряжение появилось на сайте главы государства 9 августа. «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени копровщика Александра Мазеина и сверловщика Константина Бабошкина ООО „Трест Магнитострой“. Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ главному инженеру — начальнику управления АО „Прокатмонтаж“ Дмитрию Трифонову и монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций „Прокатмонтаж“ Юрию Савельеву», — говорится в документе. 2 августа глава государства отметил орденом Дружбы работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерия Батина. Мужчина получил награду из рук Путина на торжественной церемонии.

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области за заслуги в области строительства. Распоряжение появилось на сайте главы государства 9 августа. «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени копровщика Александра Мазеина и сверловщика Константина Бабошкина ООО „Трест Магнитострой“. Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ главному инженеру — начальнику управления АО „Прокатмонтаж“ Дмитрию Трифонову и монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций „Прокатмонтаж“ Юрию Савельеву», — говорится в документе. 2 августа глава государства отметил орденом Дружбы работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерия Батина. Мужчина получил награду из рук Путина на торжественной церемонии.