В Челябинске задержали мужчину, кидавшего камни в автобусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину доставили в отдел полиции Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска задержали мужчину, который накануне разбил камнями несколько стекол в городских автобусах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, предположительно задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Мужчина был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В дальнейшем сотрудники автобусного парка уверенно опознали данного гражданина. Предположительно, мужчина состоит на учете в медицинском учреждении, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции города.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках расследования мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Мужчина разбил несколько стекол в проезжающих мимо автобусах. Несколько дней подряд он закидывал транспорт камнями. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции
Мужчину доставили в отдел полиции
Фото:

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В Тракторозаводском районе Челябинска задержали мужчину, который накануне разбил камнями несколько стекол в городских автобусах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, предположительно задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. «Мужчина был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В дальнейшем сотрудники автобусного парка уверенно опознали данного гражданина. Предположительно, мужчина состоит на учете в медицинском учреждении, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции города. В ведомстве отметили, что в настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках расследования мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Мужчина разбил несколько стекол в проезжающих мимо автобусах. Несколько дней подряд он закидывал транспорт камнями. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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