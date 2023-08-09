Мужчину доставили в отдел полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска задержали мужчину, который накануне разбил камнями несколько стекол в городских автобусах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, предположительно задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Мужчина был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В дальнейшем сотрудники автобусного парка уверенно опознали данного гражданина. Предположительно, мужчина состоит на учете в медицинском учреждении, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции города.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках расследования мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Мужчина разбил несколько стекол в проезжающих мимо автобусах. Несколько дней подряд он закидывал транспорт камнями. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.