Мужчина разбил дверь и окна автобуса, причинив ущерб в 200 тысяч рублей, а затем скрылся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разыскивают мужчину, который разбил окна и двери автобуса №34, кидая в транспорт камни. О том, что он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского транспорта.

«За выходные дни мужчина на вид 50-55 лет причинил ущерб МУП „Служба организации движения“ на сумму более 200 тысяч рублей. Он кидался камнями в проезжающий автобус №34 и после убежал в сторону садового товарищества „Тракторосад-3“», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел между остановками Герасимова и Трашутина за теплотрассой. Рост мужчины около 175 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение и был одет в синее трико с лампасами, серую футболку и темный жилет. Всех, кто обладает информацией о мужчине, просят связаться по телефону 8 (351)217-62-33.

Мужчина кидался камнями в проезжающий автобус №34 фото: пресс-служба челябинского транспорта

Челябинец нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей фото: пресс-служба челябинского транспорта