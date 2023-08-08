В Челябинске разыскивают мужчину, разбившего автобус камнями. Фото

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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Мужчина разбил дверь и окна автобуса, причинив ущерб в 200 тысяч рублей, а затем скрылся Фото:

В Челябинске разыскивают мужчину, который разбил окна и двери автобуса №34, кидая в транспорт камни. О том, что он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского транспорта.

«За выходные дни мужчина на вид 50-55 лет причинил ущерб МУП „Служба организации движения“ на сумму более 200 тысяч рублей. Он кидался камнями в проезжающий автобус №34 и после убежал в сторону садового товарищества „Тракторосад-3“», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел между остановками Герасимова и Трашутина за теплотрассой. Рост мужчины около 175 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение и был одет в синее трико с лампасами, серую футболку и темный жилет. Всех, кто обладает информацией о мужчине, просят связаться по телефону 8 (351)217-62-33.

Мужчина кидался камнями в проезжающий автобус №34
Мужчина кидался камнями в проезжающий автобус №34
Челябинец нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей
Челябинец нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей
В службе перевозчика просят оказать содействие в поимке и связать по номеру 8 (351) 217-62-33
В службе перевозчика просят оказать содействие в поимке и связать по номеру 8 (351) 217-62-33

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В Челябинске разыскивают мужчину, который разбил окна и двери автобуса №34, кидая в транспорт камни. О том, что он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского транспорта. «За выходные дни мужчина на вид 50-55 лет причинил ущерб МУП „Служба организации движения“ на сумму более 200 тысяч рублей. Он кидался камнями в проезжающий автобус №34 и после убежал в сторону садового товарищества „Тракторосад-3“», — рассказали в пресс-службе. Инцидент произошел между остановками Герасимова и Трашутина за теплотрассой. Рост мужчины около 175 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение и был одет в синее трико с лампасами, серую футболку и темный жилет. Всех, кто обладает информацией о мужчине, просят связаться по телефону 8 (351)217-62-33.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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