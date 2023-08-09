На челябинской «Рублевке» расчистят реку Зюзелгу и зарыбят ее сазанами

В Челябинской области расчистят реку Зюзелгу и зарыбят ее сазанами

10 августа 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Реку Зюзелгу очистят от автомобильный покрышек и больших деревьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Долгодеревенское в Сосновском районе, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», расчистят от мусора и донных отложений реку Зюзелгу и зарыбят ее сазанами. Об этом URA.RU рассказали в компании ООО «НИИСтрой», которая проведет работы на объекте. «Планируется почистить русло реки Зюзелга в границах Долгодеревенского сельского поселения в Сосновском районе. На этой неделе, как только позволит погода, на воду будет спущен небольшой землесосный снаряд, который позволит откачать донные отложения», — рассказал URA.RU технический директор организации-подрядчика ООО «НИИСтрой» Кирилл Качалин. Русло реки Зюзелга в Долгодеревенском также очистят от крупного мусора, такого как автомобильные покрышки, упавшие деревья, большие водоросли. Плюс уборку проведут на прибрежной полосе. Проектом также предусмотрено зарыбление реки. В воду выпустят более 2,5 тысячи штук молоди сазана и других видов рыб. Ранее в Сосновском районе около поселка Красное поле нашли второй незаконный мусорный полигон. Как рассказал URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий, на месте, скорее всего, пытаются сделать отсыпку территории, только материал выбрали неподходящий.

В селе Долгодеревенское в Сосновском районе, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», расчистят от мусора и донных отложений реку Зюзелгу и зарыбят ее сазанами. Об этом URA.RU рассказали в компании ООО «НИИСтрой», которая проведет работы на объекте. «Планируется почистить русло реки Зюзелга в границах Долгодеревенского сельского поселения в Сосновском районе. На этой неделе, как только позволит погода, на воду будет спущен небольшой землесосный снаряд, который позволит откачать донные отложения», — рассказал URA.RU технический директор организации-подрядчика ООО «НИИСтрой» Кирилл Качалин. Русло реки Зюзелга в Долгодеревенском также очистят от крупного мусора, такого как автомобильные покрышки, упавшие деревья, большие водоросли. Плюс уборку проведут на прибрежной полосе. Проектом также предусмотрено зарыбление реки. В воду выпустят более 2,5 тысячи штук молоди сазана и других видов рыб. Ранее в Сосновском районе около поселка Красное поле нашли второй незаконный мусорный полигон. Как рассказал URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий, на месте, скорее всего, пытаются сделать отсыпку территории, только материал выбрали неподходящий.