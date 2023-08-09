В Свердловской области проходят рейды по поиску несовершеннолетних в вечернее время

Подросткам запрещено находиться на улице после 22:00 без родителей
В Верхней Пышме (Свердловская область) проходит профилактический рейд по выявлению подростков, находящихся на улице в позднее время без взрослых. Об этом сообщили в администрации Верхней Пышмы.
«В городе проводятся профилактические рейды „Комендантский час“. В ходе мероприятий выявляются несовершеннолетние, которые находятся после 22:00 на улицах города без сопровождения родителей или законных представителей», — рассказали на странице городской администрации «ВКонтакте».
В июле, в рамках рейда, были выявлены девять несовершеннолетних. С нарушителями комендантского часа были проведены профилактические беседы.
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