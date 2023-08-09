09 августа 2023

В Свердловской области проходят рейды по поиску несовершеннолетних в вечернее время

В Верхней Пышме в рейдах выявляют подростков, гуляющих после 22:00 без сопровождения родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросткам запрещено находиться на улице после 22:00 без родителей Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) проходит профилактический рейд по выявлению подростков, находящихся на улице в позднее время без взрослых. Об этом сообщили в администрации Верхней Пышмы.

«В городе проводятся профилактические рейды „Комендантский час“. В ходе мероприятий выявляются несовершеннолетние, которые находятся после 22:00 на улицах города без сопровождения родителей или законных представителей», — рассказали на странице городской администрации «ВКонтакте».

В июле, в рамках рейда, были выявлены девять несовершеннолетних. С нарушителями комендантского часа были проведены профилактические беседы.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) проходит профилактический рейд по выявлению подростков, находящихся на улице в позднее время без взрослых. Об этом сообщили в администрации Верхней Пышмы. «В городе проводятся профилактические рейды „Комендантский час“. В ходе мероприятий выявляются несовершеннолетние, которые находятся после 22:00 на улицах города без сопровождения родителей или законных представителей», — рассказали на странице городской администрации «ВКонтакте». В июле, в рамках рейда, были выявлены девять несовершеннолетних. С нарушителями комендантского часа были проведены профилактические беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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