Жителей Миасса предупредили о взрывах

Жителей Миасса (Челябинская область) предупредили о взрывах на руднике, которые проведет Тургоякское рудоуправление. Как сообщили в местном учреждении «Управление ГОЧС», взрывать начнут в 12 часов.
«Сегодня, 10 августа, подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление. Работы начнутся в 12 часов», — отметили в ведомстве.
Работы будут плановыми. Управление ГОЧС обратилось к жителям с просьбой не пугаться и сохранять спокойствие. Взрывы в Миассе звучат примерно раз в месяц. Как 29 июня сообщало то же учреждение, в этот день взрывали сразу две компании: «ЖБИ-сервис» и добывающая компания «ТАШ». До этого подрывные работы велись в конце мая.
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