09 августа 2023

Жителей Миасса предупредили о взрывах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Томинский ГОК РМК. Челябинск , томинский гок, рмк, томинский карьер
Взрывы в карьере прозвучат в 12 часов Фото:

Жителей Миасса (Челябинская область) предупредили о взрывах на руднике, которые проведет Тургоякское рудоуправление. Как сообщили в местном учреждении «Управление ГОЧС», взрывать начнут в 12 часов.

«Сегодня, 10 августа, подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление. Работы начнутся в 12 часов», — отметили в ведомстве.

Работы будут плановыми. Управление ГОЧС обратилось к жителям с просьбой не пугаться и сохранять спокойствие. Взрывы в Миассе звучат примерно раз в месяц. Как 29 июня сообщало то же учреждение, в этот день взрывали сразу две компании: «ЖБИ-сервис» и добывающая компания «ТАШ». До этого подрывные работы велись в конце мая.

В августе подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление
В августе подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Миасса (Челябинская область) предупредили о взрывах на руднике, которые проведет Тургоякское рудоуправление. Как сообщили в местном учреждении «Управление ГОЧС», взрывать начнут в 12 часов. «Сегодня, 10 августа, подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление. Работы начнутся в 12 часов», — отметили в ведомстве. Работы будут плановыми. Управление ГОЧС обратилось к жителям с просьбой не пугаться и сохранять спокойствие. Взрывы в Миассе звучат примерно раз в месяц. Как 29 июня сообщало то же учреждение, в этот день взрывали сразу две компании: «ЖБИ-сервис» и добывающая компания «ТАШ». До этого подрывные работы велись в конце мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...