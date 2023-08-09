Жителей Миасса предупредили о взрывах

10 августа 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Взрывы в карьере прозвучат в 12 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Миасса (Челябинская область) предупредили о взрывах на руднике, которые проведет Тургоякское рудоуправление. Как сообщили в местном учреждении «Управление ГОЧС», взрывать начнут в 12 часов. «Сегодня, 10 августа, подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление. Работы начнутся в 12 часов», — отметили в ведомстве. Работы будут плановыми. Управление ГОЧС обратилось к жителям с просьбой не пугаться и сохранять спокойствие. Взрывы в Миассе звучат примерно раз в месяц. Как 29 июня сообщало то же учреждение, в этот день взрывали сразу две компании: «ЖБИ-сервис» и добывающая компания «ТАШ». До этого подрывные работы велись в конце мая. В августе подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление Фото: пресс-служба управления ГОЧС Миасса

Жителей Миасса (Челябинская область) предупредили о взрывах на руднике, которые проведет Тургоякское рудоуправление. Как сообщили в местном учреждении «Управление ГОЧС», взрывать начнут в 12 часов. «Сегодня, 10 августа, подрывные работы проведет Тургоякское рудоуправление. Работы начнутся в 12 часов», — отметили в ведомстве. Работы будут плановыми. Управление ГОЧС обратилось к жителям с просьбой не пугаться и сохранять спокойствие. Взрывы в Миассе звучат примерно раз в месяц. Как 29 июня сообщало то же учреждение, в этот день взрывали сразу две компании: «ЖБИ-сервис» и добывающая компания «ТАШ». До этого подрывные работы велись в конце мая.