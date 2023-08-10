Из-за атаки беспилотников самолеты до Москвы приземлялись на запасных аэродромах

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, як 42, летное поле, аэродром
Самолеты вынужденно приземлялись на запасных аэродромах, заявили в Росавиации Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Атака беспилотников в Москве повлекла за собой временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово. По этой причине десять самолетов приземлились на запасных аэродромах. Об этом рассказали в Росавиации.

«Сегодня утром действовал период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово. В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов», — сообщается в telegram-канале Росавиации. Там добавили, что в период ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземный персонал аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Экипажи дополнительных шести самолетов, находящихся в воздухе в этом момент, изменили свои маршруты, оценили количество оставшегося топлива на борту, внесли изменения в план полета совместно с диспетчерскими службами и после снятия ограничений успешно приземлились в аэропортах назначения.

В ночь на 10 августа были предотвращены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем. В результате атак нет пострадавших. В связи с этим около 30 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны.

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Атака беспилотников в Москве повлекла за собой временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово. По этой причине десять самолетов приземлились на запасных аэродромах. Об этом рассказали в Росавиации. «Сегодня утром действовал период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово. В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов», — сообщается в telegram-канале Росавиации. Там добавили, что в период ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземный персонал аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Экипажи дополнительных шести самолетов, находящихся в воздухе в этом момент, изменили свои маршруты, оценили количество оставшегося топлива на борту, внесли изменения в план полета совместно с диспетчерскими службами и после снятия ограничений успешно приземлились в аэропортах назначения. В ночь на 10 августа были предотвращены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем. В результате атак нет пострадавших. В связи с этим около 30 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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