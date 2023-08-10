Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области откроют подростковые пространства. Это один из многих вопросов, который губернатор Алексей Текслер и детский омбудсмен региона Евгения Майорова обсудили на встрече, сообщили URA.RU 10 августа в пресс-службе правительства области.

«Организована работа с подростками, в том числе состоящими на учете. Реализуется ряд проектов. По федеральной программе „Подростки России“ разработана региональная — „Подростки Челябинской области“. Например, запланировано открытие подростковых пространств», — уточнили в пресс-службе.

В рамках этой программы также создана «Социальная театральная студия для не трудных подростков». Молодые люди поставили первый спектакль в декабре 2022 года. Кроме того, реализуется проект «Чужих.Net». По итогам отсняты две короткометражки: «Челябинск. XVIII век. Семь интересных фактов, которые вы легко запомните!» и «Чужеземцы». В заключении Текслер отметил активную и полезную работу с детьми в области.

«У нас замечательная молодежь. Видим, какие проекты дети реализуют по своей инициативе: патриотические, культурные, спортивные мероприятия. Мне нравится, что вы подчеркиваете: все дети не трудные. Просто нужно найти правильный подход», — цитирует пресс-служба губернатора.