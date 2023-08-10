В Екатеринбурге волгоградец получил травму головы в трамвае из-за упавшего стекла. Фото

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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, трамваи, общественный транспорт, город, малышевский мост, трамвай 8, трамвай 15
Волгоградец приехал в Екатеринбург и получил травму в трамвае Фото:

В Екатеринбурге житель Волгограда, который приехал на 300-летие города, получил травму головы в трамвае №21 из-за упавшего стекла. Об этом сообщили в соцсети.

«Будьте аккуратнее в трамваях, на повороте вылетают окна, пробивая головы. Я [жена пострадавшего] сидела у окна и стекло дало просто по голове, а муж „поймал угол“. Стекло упало на нас, когда мы отъехали от остановки „Радуга парк“», — сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото:

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В Екатеринбурге житель Волгограда, который приехал на 300-летие города, получил травму головы в трамвае №21 из-за упавшего стекла. Об этом сообщили в соцсети. «Будьте аккуратнее в трамваях, на повороте вылетают окна, пробивая головы. Я [жена пострадавшего] сидела у окна и стекло дало просто по голове, а муж „поймал угол“. Стекло упало на нас, когда мы отъехали от остановки „Радуга парк“», — сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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