Волгоградец приехал в Екатеринбург и получил травму в трамвае
В Екатеринбурге житель Волгограда, который приехал на 300-летие города, получил травму головы в трамвае №21 из-за упавшего стекла. Об этом сообщили в соцсети.
«Будьте аккуратнее в трамваях, на повороте вылетают окна, пробивая головы. Я [жена пострадавшего] сидела у окна и стекло дало просто по голове, а муж „поймал угол“. Стекло упало на нас, когда мы отъехали от остановки „Радуга парк“», — сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен.
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