В Челябинской области выбрали лучшего тюремного охранника

В ГУФСИН области провели конкурс на звание лучшего начальника караула Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ГУФСИН по Челябинской области состоялся конкурс на звание лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, награду забрал сотрудник челябинского следственного изолятора №3 Вакиль Ижбирдин.

«В этом году на почетное звание претендовало 16 человек. Программа смотра-конкурса была традиционно насыщенной и включала в себя целый ряд сложных испытаний: проверку теоретических знаний, а также практический умений и навыков», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Там отметили, что участники соревновались в мастерстве использования табельного оружия, подтягиваниях на перекладине, рукопашном бое.

«Завершающим этапом смотра-конкурса стала демонстрация профессиональных навыков. Начальники караулов сдавали нормативы по проведению неполного обыска, опознавали преступника по его словесному портрету, проверяли свою зрительную и словесно-логическую память», — добавили в пресс-службе.

По итогам конкурса первое место занял начальник караула челябинского СИЗО-3 старший прапорщик внутренней службы Вакиль Ижбирдин. Второе место за сотрудником СИЗО-1 капитаном внутренней службы Магомедом Гамидовым. Замкнул тройку лидеров представитель ИК-25 города Златоуста старший лейтенант внутренней службы Константин Заслонов.