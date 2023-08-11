В Екатеринбурге бассейн с крыши одного небоскреба «переедет» на другой

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Бассейн на крыше бц Высоцкий. Екатеринбург, бассейн высоцкий
Бассейн с крыши «Высоцкого» откроют в новом небоскребе Фото:

Владелец екатеринбургского небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский заявил, что самый высокий бассейн с крыши высотки переедет в другое место. Он появится в новом бизнес-центре «Парус».

«Бассейн переедет, когда мы построим вторую башню. В «Парусе» будет шесть бассейнов, включая два из «Высоцкого». Почему это делаем — потому что новый бизнес-центр будет выше, чем «Высоцкий», — рассказал Гавиловский изданию «Моменты».

«Парус» хотят построить рядом с «Высоцким», но концептуально он будет отличаться. В частности, его предполагают использовать как большое общественное пространство с ресторанами, бассейнами и другими развлечениями.

Круглогодичный бассейн на крыше «Высоцкого» открыли летом прошлого года. Зимой вода в нем нагревается до 44 градусов.

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Владелец екатеринбургского небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский заявил, что самый высокий бассейн с крыши высотки переедет в другое место. Он появится в новом бизнес-центре «Парус». «Бассейн переедет, когда мы построим вторую башню. В «Парусе» будет шесть бассейнов, включая два из «Высоцкого». Почему это делаем — потому что новый бизнес-центр будет выше, чем «Высоцкий», — рассказал Гавиловский изданию «Моменты». «Парус» хотят построить рядом с «Высоцким», но концептуально он будет отличаться. В частности, его предполагают использовать как большое общественное пространство с ресторанами, бассейнами и другими развлечениями. Круглогодичный бассейн на крыше «Высоцкого» открыли летом прошлого года. Зимой вода в нем нагревается до 44 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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