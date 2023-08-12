Запорожская область запаслась зерном на фоне продовольственного кризиса

12 августа 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Запорожской области убрали более миллиона тонн зерна, уточнил Владимир Рогов Фото: Сергей Венявский © URA.RU Аграрии в Запорожской области убрали свыше миллиона тонн зерна. Общая урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Благодаря усилиям фермеров и сельскохозяйственных предприятий удалось убрать более миллиона тонн зерна в Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хорошему урожаю способствовала и теплая погода в области. На территории обмололи 400 тысяч гектаров, а урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Рогов подчеркнул успехи Запорожской области в сфере аграрной промышленности на фоне проблем во Франции и Турции. Он напомнил, что во французском Ля-Рошеле загорелся элеватор, а Турция в результате взрыва в порту в Дериндже было потеряла 15 тысяч тонн зерна. Россия продолжает помогать странам Африки с продовольствием, несмотря на уход из зерновой сделки. Москва планирует направить в страны этого континента до 50 тысяч тонн зерна.

Аграрии в Запорожской области убрали свыше миллиона тонн зерна. Общая урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Благодаря усилиям фермеров и сельскохозяйственных предприятий удалось убрать более миллиона тонн зерна в Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хорошему урожаю способствовала и теплая погода в области. На территории обмололи 400 тысяч гектаров, а урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Рогов подчеркнул успехи Запорожской области в сфере аграрной промышленности на фоне проблем во Франции и Турции. Он напомнил, что во французском Ля-Рошеле загорелся элеватор, а Турция в результате взрыва в порту в Дериндже было потеряла 15 тысяч тонн зерна. Россия продолжает помогать странам Африки с продовольствием, несмотря на уход из зерновой сделки. Москва планирует направить в страны этого континента до 50 тысяч тонн зерна.