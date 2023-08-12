Запорожская область запаслась зерном на фоне продовольственного кризиса

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
В Запорожской области убрали более миллиона тонн зерна, уточнил Владимир Рогов Фото:

Аграрии в Запорожской области убрали свыше миллиона тонн зерна. Общая урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Благодаря усилиям фермеров и сельскохозяйственных предприятий удалось убрать более миллиона тонн зерна в Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хорошему урожаю способствовала и теплая погода в области. На территории обмололи 400 тысяч гектаров, а урожайность превысила 30 центнеров на гектар.

Рогов подчеркнул успехи Запорожской области в сфере аграрной промышленности на фоне проблем во Франции и Турции. Он напомнил, что во французском Ля-Рошеле загорелся элеватор, а Турция в результате взрыва в порту в Дериндже было потеряла 15 тысяч тонн зерна.

Россия продолжает помогать странам Африки с продовольствием, несмотря на уход из зерновой сделки. Москва планирует направить в страны этого континента до 50 тысяч тонн зерна.

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Аграрии в Запорожской области убрали свыше миллиона тонн зерна. Общая урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Благодаря усилиям фермеров и сельскохозяйственных предприятий удалось убрать более миллиона тонн зерна в Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хорошему урожаю способствовала и теплая погода в области. На территории обмололи 400 тысяч гектаров, а урожайность превысила 30 центнеров на гектар. Рогов подчеркнул успехи Запорожской области в сфере аграрной промышленности на фоне проблем во Франции и Турции. Он напомнил, что во французском Ля-Рошеле загорелся элеватор, а Турция в результате взрыва в порту в Дериндже было потеряла 15 тысяч тонн зерна. Россия продолжает помогать странам Африки с продовольствием, несмотря на уход из зерновой сделки. Москва планирует направить в страны этого континента до 50 тысяч тонн зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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