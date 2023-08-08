Турция раскрыла потери зерна из-за взрыва в порту

Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
Турция потеряла 20% запасов зерна из-за взрыва в порту Фото:

После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено», — говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции. Отмечается, что это порядка 15 тысяч тонн зерна.

Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал говорил о том, что в качестве версии происшествия рассматривается диверсия. Сам он считает ее маловероятной. Сам взрыв произошел 7 августа.

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После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. «Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено», — говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции. Отмечается, что это порядка 15 тысяч тонн зерна. Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал говорил о том, что в качестве версии происшествия рассматривается диверсия. Сам он считает ее маловероятной. Сам взрыв произошел 7 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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