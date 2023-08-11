В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обнаружили тело мужчины

На месте обнаружения тела приезжала полиция
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на улице XXII Партсъезда обнаружено тело мужчины. Труп лежал возле забора, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Утром сфотографировала, когда с собакой пошла гулять, судмедэскперт приезжал и полиция. По нему молоточком били, на окоченение проверяли, потом сразу пакет застегнули, веревку отрезали и погрузили», — сообщила подписчица канала.
Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Екатеринбургу. В ведомстве отказались от комментариев по данному происшествию.
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