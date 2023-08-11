11 августа 2023

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обнаружили тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, мвд, патруль, полиция
На месте обнаружения тела приезжала полиция Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на улице XXII Партсъезда обнаружено тело мужчины. Труп лежал возле забора, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«Утром сфотографировала, когда с собакой пошла гулять, судмедэскперт приезжал и полиция. По нему молоточком били, на окоченение проверяли, потом сразу пакет застегнули, веревку отрезали и погрузили», — сообщила подписчица канала.

Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Екатеринбургу. В ведомстве отказались от комментариев по данному происшествию.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на улице XXII Партсъезда обнаружено тело мужчины. Труп лежал возле забора, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Утром сфотографировала, когда с собакой пошла гулять, судмедэскперт приезжал и полиция. По нему молоточком били, на окоченение проверяли, потом сразу пакет застегнули, веревку отрезали и погрузили», — сообщила подписчица канала. Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Екатеринбургу. В ведомстве отказались от комментариев по данному происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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