В США пришли в восторг от российского истребителя на Украине

Military Watch: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине

13 августа 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Журналисты из MW считают, что Су-57 успешно справляются с задачами на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Американские журналисты журнала Military Watch отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. «Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», — пишут журналисты. По их мнению, Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине, чем его китайские и американские аналоги. Кроме того, с внедрением нового комплекса радиосвязи пилоты стали лучше передавать информацию. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был разработан компанией «Сухой». Боевой самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 оборудован внутрифюзеляжным вооружением, новейшим бортовым комплексом. Отмечается, что он может развивать крейсерскую скорость полета.

Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Американские журналисты журнала Military Watch отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. «Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», — пишут журналисты. По их мнению, Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине, чем его китайские и американские аналоги. Кроме того, с внедрением нового комплекса радиосвязи пилоты стали лучше передавать информацию. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был разработан компанией «Сухой». Боевой самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 оборудован внутрифюзеляжным вооружением, новейшим бортовым комплексом. Отмечается, что он может развивать крейсерскую скорость полета.