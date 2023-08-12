В США пришли в восторг от российского истребителя на Украине

Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Американские журналисты журнала Military Watch отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.
«Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», —
По их мнению, Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине, чем его китайские и американские аналоги. Кроме того, с внедрением нового комплекса радиосвязи пилоты стали лучше передавать информацию.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был разработан компанией «Сухой». Боевой самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 оборудован внутрифюзеляжным вооружением, новейшим бортовым комплексом. Отмечается, что он может развивать крейсерскую скорость полета.
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