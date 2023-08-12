12 августа 2023

В США пришли в восторг от российского истребителя на Украине

Military Watch: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Журналисты из MW считают, что Су-57 успешно справляются с задачами на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Американские журналисты журнала Military Watch отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», — пишут журналисты.

По их мнению, Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине, чем его китайские и американские аналоги. Кроме того, с внедрением нового комплекса радиосвязи пилоты стали лучше передавать информацию.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был разработан компанией «Сухой». Боевой самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 оборудован внутрифюзеляжным вооружением, новейшим бортовым комплексом. Отмечается, что он может развивать крейсерскую скорость полета.

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Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Американские журналисты журнала Military Watch отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. «Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», — пишут журналисты. По их мнению, Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине, чем его китайские и американские аналоги. Кроме того, с внедрением нового комплекса радиосвязи пилоты стали лучше передавать информацию. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был разработан компанией «Сухой». Боевой самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 оборудован внутрифюзеляжным вооружением, новейшим бортовым комплексом. Отмечается, что он может развивать крейсерскую скорость полета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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