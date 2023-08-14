На трассе между Екатеринбургом и Тюменью ограничат движение из-за строительных работ

На автодороге Р351 ограничат движение на путепроводе возле Богдановича
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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Трасса Р351 — автомобильная дорога федерального значения Фото:

Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-351 ограничат движение на путепроводе возле Богдановича. С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа ФКУ „Уралуправтодор“ будет проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия на 94 км автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Трасса Р351 (Екатеринбург — Тюмень) — автомобильная дорога федерального значения. Является частью европейского транспортного маршрута E 22. Является продолжением федеральной автодороги Р242 Пермь — Екатеринбург. Продолжается федеральными автодорогами Р402 Тюмень — Ишим — Омск и Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск с подъездом в Сургут. Идет реконструкция трассы с расширением до четырех полос на всем протяжении. Длина трассы 329,357 км.

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Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ. Об этом сообщает «Уралуправтодор». «На автодороге Р-351 ограничат движение на путепроводе возле Богдановича. С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа ФКУ „Уралуправтодор“ будет проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия на 94 км автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. Трасса Р351 (Екатеринбург — Тюмень) — автомобильная дорога федерального значения. Является частью европейского транспортного маршрута E 22. Является продолжением федеральной автодороги Р242 Пермь — Екатеринбург. Продолжается федеральными автодорогами Р402 Тюмень — Ишим — Омск и Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск с подъездом в Сургут. Идет реконструкция трассы с расширением до четырех полос на всем протяжении. Длина трассы 329,357 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
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