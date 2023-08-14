Байден улыбнулся в ответ на вопрос о жертвах на Гавайях. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден улыбнулся на вопрос журналистов Фото:

Президент США Джо Байден не дал комментариев по поводу роста числа жертв в результате лесных пожаров на Гавайях, он лишь улыбнулся в ответ. Об этом сообщает FoxNews.

«Нет комментариев», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов. Телеканал FoxNews опубликовал видео, на котором президент улыбнулся, махнул рукой и сел в свой автомобиль.

На Гавайях ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Вице-губернатор штата Сильвия Люк объявила о режиме ЧС для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами, передает RT. В результате Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.

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Президент США Джо Байден не дал комментариев по поводу роста числа жертв в результате лесных пожаров на Гавайях, он лишь улыбнулся в ответ. Об этом сообщает FoxNews. «Нет комментариев», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов. Телеканал FoxNews опубликовал видео, на котором президент улыбнулся, махнул рукой и сел в свой автомобиль. На Гавайях ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Вице-губернатор штата Сильвия Люк объявила о режиме ЧС для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами, передает RT. В результате Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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