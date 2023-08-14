Байден улыбнулся на вопрос журналистов
Президент США Джо Байден не дал комментариев по поводу роста числа жертв в результате лесных пожаров на Гавайях, он лишь улыбнулся в ответ. Об этом сообщает FoxNews.
«Нет комментариев», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов. Телеканал FoxNews
На Гавайях ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Вице-губернатор штата Сильвия Люк объявила о режиме ЧС для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами, передает RT. В результате Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.