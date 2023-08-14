Челябинский рыбак выпал из лодки и утонул

15 августа 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

46-летний мужчина погиб во время рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области мужчина утонул во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона. «14 августа двое мужчин вышли на рыбалку на акваторию озера Малый Кисегач. У каждого из них была своя надувная лодка, и пока один искал поклевку на середине озера, второй проверял клев около берега. Рыбаки не расходились далеко друг от друга и почти все время находились в прямой видимости, пока один не заметил, что лодка друга пуста», — заявили в ведомстве. Очевидец подплыл к стоявшей на якоре лодке товарища и попытался найти его, но ни на берег, ни к лодке выпавший за борт рыбак не выплыл. По сообщению рыбака к месту ЧП выехали спасатели. Визуальный осмотр места происшествия результата не дал и к поиску пропавшего приступили водолазы. Тело утонувшего 46-летнего жителя Сосновского района было обнаружено уже вечером, около 21:30, в 170 метрах от берега на глубине 2,5 метра. По всей вероятности, рыбалка сопровождалась алкогольными возлияниями, что и стало причиной гибели мужчины. Погода в день гибели были хорошей, ветра в районе ЧП не было.

В Челябинской области мужчина утонул во время рыбалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона. «14 августа двое мужчин вышли на рыбалку на акваторию озера Малый Кисегач. У каждого из них была своя надувная лодка, и пока один искал поклевку на середине озера, второй проверял клев около берега. Рыбаки не расходились далеко друг от друга и почти все время находились в прямой видимости, пока один не заметил, что лодка друга пуста», — заявили в ведомстве. Очевидец подплыл к стоявшей на якоре лодке товарища и попытался найти его, но ни на берег, ни к лодке выпавший за борт рыбак не выплыл. По сообщению рыбака к месту ЧП выехали спасатели. Визуальный осмотр места происшествия результата не дал и к поиску пропавшего приступили водолазы. Тело утонувшего 46-летнего жителя Сосновского района было обнаружено уже вечером, около 21:30, в 170 метрах от берега на глубине 2,5 метра. По всей вероятности, рыбалка сопровождалась алкогольными возлияниями, что и стало причиной гибели мужчины. Погода в день гибели были хорошей, ветра в районе ЧП не было.