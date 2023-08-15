Пермских энергетиков оштрафовали на миллионы рублей

УФАС оштрафовало пермский филиал ПАО «Россети Урал» на 8 млн рублей

16 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Большая часть жалоб связана с нарушением сроков подключения к электросетям Фото: Илья Московец © URA.RU Пермское УФАС за первое полугодие 2023 года по жалобам граждан оштрафовало электроэнергетические компании края на сумму порядка девяти миллионов рублей. Из них штрафов на восемь миллионов рублей получило «Пермэнерго», которое является филиалом ПАО «Россети Урал». «Большая часть обращений связана с нарушением сроков подключения к электросетям ПАО «Россети Урал» (53%), а также с подключением домов к сетям ОАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках программы газификации (38%). Вынесено 29 постановлений о привлечении нарушителей к ответственности с наложением штрафов на сумму девять миллионов рублей. Из них почти восемь миллионов рублей — штрафы за нарушение сроков подключения со стороны ПАО «Россети Урал» в лице его филиала «Пермэнерго», — сообщил на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Евгений Чернобровкин. Всего за шесть месяцев 2023 года в антимонопольное ведомство поступило 165 жалоб на нарушение порядка подключения к инженерно-технологическим сетям. Было возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. Это на 53% больше, чем в первой половине 2022 года.

Пермское УФАС за первое полугодие 2023 года по жалобам граждан оштрафовало электроэнергетические компании края на сумму порядка девяти миллионов рублей. Из них штрафов на восемь миллионов рублей получило «Пермэнерго», которое является филиалом ПАО «Россети Урал». «Большая часть обращений связана с нарушением сроков подключения к электросетям ПАО «Россети Урал» (53%), а также с подключением домов к сетям ОАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках программы газификации (38%). Вынесено 29 постановлений о привлечении нарушителей к ответственности с наложением штрафов на сумму девять миллионов рублей. Из них почти восемь миллионов рублей — штрафы за нарушение сроков подключения со стороны ПАО «Россети Урал» в лице его филиала «Пермэнерго», — сообщил на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Евгений Чернобровкин. Всего за шесть месяцев 2023 года в антимонопольное ведомство поступило 165 жалоб на нарушение порядка подключения к инженерно-технологическим сетям. Было возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. Это на 53% больше, чем в первой половине 2022 года.