16 августа 2023

Сидящему в колонии челябинскому экс-силовику отменили приговор

Экс-начальнику полиции Верхнеуральского района Яковлеву отменили приговор
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело экс-силовиков будет направлено на новое рассмотрение Фото:

Отбывающему срок в колонии за целый ряд преступлений бывшему начальнику полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Денису Яковлеву отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, причиной стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона.

«Челябинский областной суд отменил приговор Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска от 4 апреля 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что также на новое рассмотрение отправилось дело заместителя Яковлева — Олега Ермуканова. В апреле 2021 его приговорили к условному сроку за содействие преступным действиям руководителя.

Яковлева задержали в начале апреля 2020 года. Сначала ему вменяли только растрату. Однако позднее в деле появились статьи о покушении на мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Его заместителю вменяли пособничество. Он обещал Яковлеву помочь замести следы. После начала следственных действий оба были уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Расследование велось год. По итогу в апреле 2021 года уже бывшим силовикам озвучили приговоры. Яковлев получил три с половиной года колонии, Ермуканов отделался условным сроком.

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Отбывающему срок в колонии за целый ряд преступлений бывшему начальнику полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Денису Яковлеву отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, причиной стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона. «Челябинский областной суд отменил приговор Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска от 4 апреля 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также на новое рассмотрение отправилось дело заместителя Яковлева — Олега Ермуканова. В апреле 2021 его приговорили к условному сроку за содействие преступным действиям руководителя. Яковлева задержали в начале апреля 2020 года. Сначала ему вменяли только растрату. Однако позднее в деле появились статьи о покушении на мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Его заместителю вменяли пособничество. Он обещал Яковлеву помочь замести следы. После начала следственных действий оба были уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Расследование велось год. По итогу в апреле 2021 года уже бывшим силовикам озвучили приговоры. Яковлев получил три с половиной года колонии, Ермуканов отделался условным сроком.
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Ссылки по теме
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