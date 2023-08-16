Челябинский пенсионер погиб под колесами поезда

Мужчина начал переходить через пути перед движущимся составом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На железнодорожной станции «Аргаяш» (Челябинская область) пенсионер погиб под колесами проезжающего грузового поезда. Как сообщил URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, экстренное торможение не помогло избежать трагедии.

«По предварительным данным, мужчина переходил через железнодорожные пути в непосредственной близости перед составом. Несмотря на экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

В ведомстве отметили, что после столкновения машинист сразу же связался с дежурным по станции. Тот в свою очередь уведомил о происшествии дежурную часть ЮУЛУ МВД РФ на транспорте. Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

URA.RU связалось с пресс-службу ЦМСУТ СК РФ. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:58 по уральскому времени:

«Организовано проведение доследственной проверки ст. 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“). Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦМСУТ СК РФ.