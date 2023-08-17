17 августа 2023

Экс-директор «Мисс Екатеринбург» покинула столицу Урала

Экс-директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова переехала в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Петракова покинула проект в самый разгар подготовки Фото:

Покинувшая летом 2023 года должность директора «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова переехала в Москву. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Похоже, нашла я квартиру у подруги. В соцсетях она бывает редко, случайно увидела чей-то перепост и нашла меня. В районе, который я искала. Благодарю! Я так сильно верю в магию дружбы и добрых сердец», — написала Петракова. В комментариях к посту она уточнила, что уехала из Екатеринбурга насовсем, но иногда планирует навещать уральских знакомых.

В конце июня стало известно, что Светлана Петракова покинула проект, хотя руководила «Мисс Екатеринбург» около 25 лет. Причин ухода Петракова не назвала, но заявила, что участие в качестве директора больше не соответствует ее личным и профессиональным амбициям.

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Покинувшая летом 2023 года должность директора «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова переехала в Москву. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Похоже, нашла я квартиру у подруги. В соцсетях она бывает редко, случайно увидела чей-то перепост и нашла меня. В районе, который я искала. Благодарю! Я так сильно верю в магию дружбы и добрых сердец», — написала Петракова. В комментариях к посту она уточнила, что уехала из Екатеринбурга насовсем, но иногда планирует навещать уральских знакомых. В конце июня стало известно, что Светлана Петракова покинула проект, хотя руководила «Мисс Екатеринбург» около 25 лет. Причин ухода Петракова не назвала, но заявила, что участие в качестве директора больше не соответствует ее личным и профессиональным амбициям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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