Челябинский регоператор капремонтов в деле о махинациях сотрудничает со следствием

Руководство регоператора намерено сотрудничать со следствием в деле о мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регоператор капремонтов Челябинской области в деле о крупных махинациях намерен сотрудничать со следствием. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации, регоператор в процессе выступил пострадавшей стороной.

«Сотрудники и должностные лица регоператора в полном объеме предоставляют всю необходимую и запрашиваемую следственным управлением информацию. В рамках расследуемого дела Региональный оператор является потерпевшей стороной», — пояснили URA.RU в компании.

В организации осведомлены о расследуемом деле, фигуранты которого замешаны в возможном мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере. В пресс-службе регоператора заметили, что выводы о виновности или невиновности подрядчика можно будет сделать только после завершения расследования уголовного дела.

Также в организации сообщили, что, по информации руководства, сотрудники УК «„ПЖРЭО“ Курчатовского района» в рамках расследования допрошены в качестве свидетелей. По данным URA.RU, в офисе управляющей компании прошли обыски: фирма обслуживает дома с проведенным капремонтом.

Серия обысков 17 августа прошла в фирме «Энергоэксплуатация». В отношении предприятия возбуждено уголовное дело по мошенничеству с контрактами с регоператором. Договоры заключались в период с конца 2018 года по 2020 год включительно.