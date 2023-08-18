Пермские власти за 370 млн рублей выкупят здание бывшего кинотеатра

На месте кинотеатра планируют открыть молодежный центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Пермского края выкупит здание бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Сумма сделки составит 370 миллионов рублей, сообщает источник, близкий к краевым властям.

«Правительство выпустило распоряжение, которое касается покупки здания бывшего кинотеатра. Документ подписан врио губернатора Пермского края Ольгой Антипиной, но в разделе официальной информации не опубликован. Согласно нормативному акту, сумма сделки составит 370 миллионов рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник.

Как сообщает издание, сделка по покупке кинотеатра будет разбита на две части. Сначала правительство выкупит само здание и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование.

О том, что краевые власти выкупят кинотеатр «Кристалл», стало известно в апреле 2023 года. В нем планируют разместить Региональный молодежный центр.