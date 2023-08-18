18 августа 2023

Пермские власти за 370 млн рублей выкупят здание бывшего кинотеатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
На месте кинотеатра планируют открыть молодежный центр Фото:

Правительство Пермского края выкупит здание бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Сумма сделки составит 370 миллионов рублей, сообщает источник, близкий к краевым властям.

«Правительство выпустило распоряжение, которое касается покупки здания бывшего кинотеатра. Документ подписан врио губернатора Пермского края Ольгой Антипиной, но в разделе официальной информации не опубликован. Согласно нормативному акту, сумма сделки составит 370 миллионов рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник.

Как сообщает издание, сделка по покупке кинотеатра будет разбита на две части. Сначала правительство выкупит само здание и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование.

О том, что краевые власти выкупят кинотеатр «Кристалл», стало известно в апреле 2023 года. В нем планируют разместить Региональный молодежный центр.

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Правительство Пермского края выкупит здание бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Сумма сделки составит 370 миллионов рублей, сообщает источник, близкий к краевым властям. «Правительство выпустило распоряжение, которое касается покупки здания бывшего кинотеатра. Документ подписан врио губернатора Пермского края Ольгой Антипиной, но в разделе официальной информации не опубликован. Согласно нормативному акту, сумма сделки составит 370 миллионов рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник. Как сообщает издание, сделка по покупке кинотеатра будет разбита на две части. Сначала правительство выкупит само здание и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование. О том, что краевые власти выкупят кинотеатр «Кристалл», стало известно в апреле 2023 года. В нем планируют разместить Региональный молодежный центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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