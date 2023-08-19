19 августа 2023
18 августа 2023

В Магнитогорске за распространение героина задержали иностранца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Иностранцу грозит до 20 лет колонии Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в распространении героина задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

«Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья 2000 года рождения, на улице при организации тайников-закладок на территории города Магнитогорска. [У задержанного] изъяли 5 свертков с наркотическим веществом полусинтетического происхождения — героин суммарной массой 1,94 грамма», — сообщили в ведомстве.

В квартире задержанного сотрудники полиции также обнаружили еще более 34 грамм героина. Часть наркотиков уже была расфасована в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Ранее в Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела.

Обнаруженный в квартире задержанного героин был расфасован в маленькие пакетики
Обнаруженный в квартире задержанного героин был расфасован в маленькие пакетики
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в распространении героина задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД. «Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья 2000 года рождения, на улице при организации тайников-закладок на территории города Магнитогорска. [У задержанного] изъяли 5 свертков с наркотическим веществом полусинтетического происхождения — героин суммарной массой 1,94 грамма», — сообщили в ведомстве. В квартире задержанного сотрудники полиции также обнаружили еще более 34 грамм героина. Часть наркотиков уже была расфасована в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Ранее в Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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