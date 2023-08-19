В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в распространении героина задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.
«Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья 2000 года рождения, на улице при организации тайников-закладок на территории города Магнитогорска. [У задержанного] изъяли 5 свертков с наркотическим веществом полусинтетического происхождения — героин суммарной массой 1,94 грамма», — сообщили в ведомстве.
В квартире задержанного сотрудники полиции также обнаружили еще более 34 грамм героина. Часть наркотиков уже была расфасована в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится в СИЗО.
Ранее в Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела.
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