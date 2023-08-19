В Магнитогорске за распространение героина задержали иностранца. Фото

20 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Иностранцу грозит до 20 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в распространении героина задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД. «Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья 2000 года рождения, на улице при организации тайников-закладок на территории города Магнитогорска. [У задержанного] изъяли 5 свертков с наркотическим веществом полусинтетического происхождения — героин суммарной массой 1,94 грамма», — сообщили в ведомстве. В квартире задержанного сотрудники полиции также обнаружили еще более 34 грамм героина. Часть наркотиков уже была расфасована в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Ранее в Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела. Обнаруженный в квартире задержанного героин был расфасован в маленькие пакетики Фото: пресс-служба УМВД России по Магнитогорску

В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в распространении героина задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД. «Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья 2000 года рождения, на улице при организации тайников-закладок на территории города Магнитогорска. [У задержанного] изъяли 5 свертков с наркотическим веществом полусинтетического происхождения — героин суммарной массой 1,94 грамма», — сообщили в ведомстве. В квартире задержанного сотрудники полиции также обнаружили еще более 34 грамм героина. Часть наркотиков уже была расфасована в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Ранее в Челябинске задержали иностранцев, у которых нашли 1,6 килограмма героина. В отношении двух наркокурьеров возбуждены уголовные дела.