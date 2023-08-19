Куйвашев сыграл в теннис с помощником Путина и федеральным министром. Фото

20 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Турнир состоялся в день открытия универсиады Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с помощником президента России Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным и полпредом УрФО Владимиром Якушевым поучаствовали в турнире по настольному теннису в Верхней Пышме. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики. «Турнир прошел в рамках международных соревнований URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters. Мероприятие приурочено к 30-летию авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые в этот день стартуют в Верхней Пышме», — сообщил на портале ДИП. В соревнованиях участвовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, также состязались представители консульств и национальных диаспор Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси. Спортивное мероприятие было проведено 20 августа, в день открытия Международного фестиваля университетского спорта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с помощником президента России Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным и полпредом УрФО Владимиром Якушевым поучаствовали в турнире по настольному теннису в Верхней Пышме. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики. «Турнир прошел в рамках международных соревнований URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters. Мероприятие приурочено к 30-летию авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые в этот день стартуют в Верхней Пышме», — сообщил на портале ДИП. В соревнованиях участвовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, также состязались представители консульств и национальных диаспор Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси. Спортивное мероприятие было проведено 20 августа, в день открытия Международного фестиваля университетского спорта.