19 августа 2023

Куйвашев сыграл в теннис с помощником Путина и федеральным министром. Фото

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Обход павильонов Чемпионата европы по настольному теннису. Левитин и Куйвашев. Екатеринбург, куйвашев евгений, настольный теннис, пинг-понг
Турнир состоялся в день открытия универсиады Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с помощником президента России Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным и полпредом УрФО Владимиром Якушевым поучаствовали в турнире по настольному теннису в Верхней Пышме. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики.

«Турнир прошел в рамках международных соревнований URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters. Мероприятие приурочено к 30-летию авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые в этот день стартуют в Верхней Пышме», — сообщил на портале ДИП.

В соревнованиях участвовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, также состязались представители консульств и национальных диаспор Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси. Спортивное мероприятие было проведено 20 августа, в день открытия Международного фестиваля университетского спорта.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с помощником президента России Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным и полпредом УрФО Владимиром Якушевым поучаствовали в турнире по настольному теннису в Верхней Пышме. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики. «Турнир прошел в рамках международных соревнований URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters. Мероприятие приурочено к 30-летию авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые в этот день стартуют в Верхней Пышме», — сообщил на портале ДИП. В соревнованиях участвовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, также состязались представители консульств и национальных диаспор Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси. Спортивное мероприятие было проведено 20 августа, в день открытия Международного фестиваля университетского спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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