В Челябинске пять трамваев изменят маршруты

Движение трамваев закроют на участке проспекта Победы из-за ремонта теплосетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 22 по 28 августа временно изменят маршруты трамваи №14, №15, №16, №19 и №22 в связи с ремонтом на тепловых сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 23:00 22 августа до 6:00 28 августа закрывается движение пяти трамваев. Изменения коснутся маршрутов №14, №15, №16, №19 и №22», — уточнили в пресс-службе.

Движение трамваев закроется по проспекту Победы от улиц Каслинской до Чичерина. Они будут следовать следующим образом:

№14 по маршруту ЦХП-Российская-Карла Маркса-Кирова-ЦХП;

№15 — Першино-ЧЭМК (в оба направления);

№16 — Завод имени Колющенко-Кирова-Российская-Карла Маркса-Завод имени Колющенко (в оба направления);

№19 — Коксохим-Кирова-Карла Маркса-Российская-Коксохим;

№22 — Трамвайное депо №2-Кирова-Карла Маркса-Трамвайное депо №1.

Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №64 и №71. Кроме того, участок можно проехать на троллейбусах №12, №14 и №17.