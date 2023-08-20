20 августа 2023
19 августа 2023

В Челябинске пять трамваев изменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трамвай. Челябинск, трамвай уквз, улица цвиллинга, трамвай
Движение трамваев закроют на участке проспекта Победы из-за ремонта теплосетей Фото:

В Челябинске с 22 по 28 августа временно изменят маршруты трамваи №14, №15, №16, №19 и №22 в связи с ремонтом на тепловых сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 23:00 22 августа до 6:00 28 августа закрывается движение пяти трамваев. Изменения коснутся маршрутов №14, №15, №16, №19 и №22», — уточнили в пресс-службе.

Движение трамваев закроется по проспекту Победы от улиц Каслинской до Чичерина. Они будут следовать следующим образом:

  • №14 по маршруту ЦХП-Российская-Карла Маркса-Кирова-ЦХП;
  • №15 — Першино-ЧЭМК (в оба направления);
  • №16 — Завод имени Колющенко-Кирова-Российская-Карла Маркса-Завод имени Колющенко (в оба направления);
  • №19 — Коксохим-Кирова-Карла Маркса-Российская-Коксохим;
  • №22 — Трамвайное депо №2-Кирова-Карла Маркса-Трамвайное депо №1.

Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №64 и №71. Кроме того, участок можно проехать на троллейбусах №12, №14 и №17.

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В Челябинске с 22 по 28 августа временно изменят маршруты трамваи №14, №15, №16, №19 и №22 в связи с ремонтом на тепловых сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 23:00 22 августа до 6:00 28 августа закрывается движение пяти трамваев. Изменения коснутся маршрутов №14, №15, №16, №19 и №22», — уточнили в пресс-службе. Движение трамваев закроется по проспекту Победы от улиц Каслинской до Чичерина. Они будут следовать следующим образом: Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №64 и №71. Кроме того, участок можно проехать на троллейбусах №12, №14 и №17.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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