В зоне конфликта на Украине погиб боец из Пермского края

21 августа 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Житель Прикамья погиб 15 августа при выполнении боевых задач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Горнозаводского округа (Пермский край) Константин Зотов. Об этом сообщил глава округа Вадим Лумпов. «15 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Константин Зотов. Он защищал мирное население, с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество», — написал Вадим Лумпов в своем telegram-канале. О начале спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля прошлого года. В экстренном обращении к россиянам глава государства назвал эту меру вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Путин подчеркивал, что одна из важнейших задач — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Горнозаводского округа (Пермский край) Константин Зотов. Об этом сообщил глава округа Вадим Лумпов. «15 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Константин Зотов. Он защищал мирное население, с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество», — написал Вадим Лумпов в своем telegram-канале. О начале спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля прошлого года. В экстренном обращении к россиянам глава государства назвал эту меру вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Путин подчеркивал, что одна из важнейших задач — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.