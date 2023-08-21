В зоне конфликта на Украине погиб боец из Пермского края

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Горнозаводского округа (Пермский край) Константин Зотов. Об этом сообщил глава округа Вадим Лумпов.
«15 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Константин Зотов. Он защищал мирное население, с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество», — написал Вадим Лумпов в своем telegram-канале.
О начале спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля прошлого года. В экстренном обращении к россиянам глава государства назвал эту меру вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Путин подчеркивал, что одна из важнейших задач — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.
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