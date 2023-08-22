Свердловских рабочих переманивают в Европу высокими зарплатами

23 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Свердловчан зовут работать на завод в Германию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди жителей Свердловской области ищут электромехаников, готовых переехать в Германию и работать с композитными материалами, а также заниматься обслуживанием оборудования и различными производственными работами. Соискателям обещают помощь с переездом и зарплату не ниже 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Head Hunter. «Если вы давно задумываетесь о переезде в ЕС и хотите жить и работать в Европе, если вас привлекает сфера производства, современные немецкие технологии и инновационные материалы, то наша вакансия — для вас! В связи с запуском нового производственного направления за рубежом приглашаем на работу электромеханика производственного оборудования», — говорится в объявлении. Завод находится в городе Випперфюрт (Германия) и занимается разработкой и поставкой композитных материалов. Соискателям обещают помощь в оформлении рабочей визы, льготное жилье на первые два месяца, полную занятость (5 дней в неделю по 8 часов). Работникам обещают платить 2200 — 2400 евро в месяц (200 — 220 тысяч рублей), знание немецкого приветствуется, но не обязательно — главное, опыт работы слесарем, наладчиком, механиком на производстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди жителей Свердловской области ищут электромехаников, готовых переехать в Германию и работать с композитными материалами, а также заниматься обслуживанием оборудования и различными производственными работами. Соискателям обещают помощь с переездом и зарплату не ниже 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Head Hunter. «Если вы давно задумываетесь о переезде в ЕС и хотите жить и работать в Европе, если вас привлекает сфера производства, современные немецкие технологии и инновационные материалы, то наша вакансия — для вас! В связи с запуском нового производственного направления за рубежом приглашаем на работу электромеханика производственного оборудования», — говорится в объявлении. Завод находится в городе Випперфюрт (Германия) и занимается разработкой и поставкой композитных материалов. Соискателям обещают помощь в оформлении рабочей визы, льготное жилье на первые два месяца, полную занятость (5 дней в неделю по 8 часов). Работникам обещают платить 2200 — 2400 евро в месяц (200 — 220 тысяч рублей), знание немецкого приветствуется, но не обязательно — главное, опыт работы слесарем, наладчиком, механиком на производстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.