22 августа 2023

Свердловских рабочих переманивают в Европу высокими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, рабочий, цех, производство
Свердловчан зовут работать на завод в Германию Фото:

Среди жителей Свердловской области ищут электромехаников, готовых переехать в Германию и работать с композитными материалами, а также заниматься обслуживанием оборудования и различными производственными работами. Соискателям обещают помощь с переездом и зарплату не ниже 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Head Hunter.

«Если вы давно задумываетесь о переезде в ЕС и хотите жить и работать в Европе, если вас привлекает сфера производства, современные немецкие технологии и инновационные материалы, то наша вакансия — для вас! В связи с запуском нового производственного направления за рубежом приглашаем на работу электромеханика производственного оборудования», — говорится в объявлении.

Завод находится в городе Випперфюрт (Германия) и занимается разработкой и поставкой композитных материалов. Соискателям обещают помощь в оформлении рабочей визы, льготное жилье на первые два месяца, полную занятость (5 дней в неделю по 8 часов). Работникам обещают платить 2200 — 2400 евро в месяц (200 — 220 тысяч рублей), знание немецкого приветствуется, но не обязательно — главное, опыт работы слесарем, наладчиком, механиком на производстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди жителей Свердловской области ищут электромехаников, готовых переехать в Германию и работать с композитными материалами, а также заниматься обслуживанием оборудования и различными производственными работами. Соискателям обещают помощь с переездом и зарплату не ниже 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте Head Hunter. «Если вы давно задумываетесь о переезде в ЕС и хотите жить и работать в Европе, если вас привлекает сфера производства, современные немецкие технологии и инновационные материалы, то наша вакансия — для вас! В связи с запуском нового производственного направления за рубежом приглашаем на работу электромеханика производственного оборудования», — говорится в объявлении. Завод находится в городе Випперфюрт (Германия) и занимается разработкой и поставкой композитных материалов. Соискателям обещают помощь в оформлении рабочей визы, льготное жилье на первые два месяца, полную занятость (5 дней в неделю по 8 часов). Работникам обещают платить 2200 — 2400 евро в месяц (200 — 220 тысяч рублей), знание немецкого приветствуется, но не обязательно — главное, опыт работы слесарем, наладчиком, механиком на производстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...