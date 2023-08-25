Пермское СУ СК раскрыло причину пожара в доме в Березниках, где нашли погибших

Пермское СУ СК выясняет причину гибели двух людей в сгоревшей квартире
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Выгоревшая квартира, с которой начался пожар в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге
Пожар в расселенном доме в Березниках произошел 25 августа (архивное фото) Фото:

Следователем СУ СК по Пермскому краю начата процессуальная проверка по факту обнаружения двух погибших по время пожара в расселенном доме в Березниках. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

«Следователем СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в ходе тушения пожара в квартире дома по ул. Ленина города Березники тел двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства. Следствием опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия. Также будут проведены судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Сообщение о пожаре в расселенном доме поступило в 14:00, информировало ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении огня было задействовано 11 человек личного и четыре единиц техники.

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Следователем СУ СК по Пермскому краю начата процессуальная проверка по факту обнаружения двух погибших по время пожара в расселенном доме в Березниках. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. «Следователем СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в ходе тушения пожара в квартире дома по ул. Ленина города Березники тел двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства. Следствием опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия. Также будут проведены судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Сообщение о пожаре в расселенном доме поступило в 14:00, информировало ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении огня было задействовано 11 человек личного и четыре единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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