Пермское СУ СК раскрыло причину пожара в доме в Березниках, где нашли погибших

Пермское СУ СК выясняет причину гибели двух людей в сгоревшей квартире

Пожар в расселенном доме в Березниках произошел 25 августа (архивное фото) Фото: Олег Манваров © URA.RU

Следователем СУ СК по Пермскому краю начата процессуальная проверка по факту обнаружения двух погибших по время пожара в расселенном доме в Березниках. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

«Следователем СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в ходе тушения пожара в квартире дома по ул. Ленина города Березники тел двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства. Следствием опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия. Также будут проведены судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Сообщение о пожаре в расселенном доме поступило в 14:00, информировало ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении огня было задействовано 11 человек личного и четыре единиц техники.