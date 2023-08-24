В Березниках на пожаре в расселенном доме погибли люди

В Березниках Пермского края пожар произошел в одном из расселенных домов на улице Ленина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огнеборцы на месте обнаружили тела погибших.
«Было установлено, что происходит горение мусора на третьем этаже пятиэтажного расселенного дома. К сожалению, обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Информация о количестве жертв не уточняется. URA.RU запросило данные в Следственном комитете.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Березников жаловались губернатору Дмитрию Махонину на расселенные, но не снесенные дома. Горожане беспокоились за детей, которые играют в опасных строениях.
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