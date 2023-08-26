26 августа 2023

Три иномарки столкнулись на Артиллерийской в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Автомобили получили механические повреждения (фото из архива) Фото:

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Челябинске на улице Артиллерийской. Как сообщили URA.RU очевидцы, в аварии есть пострадавшие.

«ДТП случилось на Артиллерийской, 124. Есть пострадавшие. В одном из автомобилей были маленькие дети», — рассказали URA.RU очевидцы.

Судя по видеозаписи с места аварии, столкнулись Mitsubishi, внедорожник с номерами московского региона и иномарка с казахстанскими номерами. Машины получили механические повреждения. URA.RU запросило комментарий в городской ГИБДД.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Челябинске на улице Артиллерийской. Как сообщили URA.RU очевидцы, в аварии есть пострадавшие. «ДТП случилось на Артиллерийской, 124. Есть пострадавшие. В одном из автомобилей были маленькие дети», — рассказали URA.RU очевидцы. Судя по видеозаписи с места аварии, столкнулись Mitsubishi, внедорожник с номерами московского региона и иномарка с казахстанскими номерами. Машины получили механические повреждения. URA.RU запросило комментарий в городской ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...