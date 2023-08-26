Автомобили получили механические повреждения (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Челябинске на улице Артиллерийской. Как сообщили URA.RU очевидцы, в аварии есть пострадавшие.

«ДТП случилось на Артиллерийской, 124. Есть пострадавшие. В одном из автомобилей были маленькие дети», — рассказали URA.RU очевидцы.

Судя по видеозаписи с места аварии, столкнулись Mitsubishi, внедорожник с номерами московского региона и иномарка с казахстанскими номерами. Машины получили механические повреждения. URA.RU запросило комментарий в городской ГИБДД.