МВД не нашло поставщика беспилотников для уральских полицейских

Конкурс на поставку беспилотной авиационной системы за 10 млн признали несостоявшимся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурс по выбору поставщика беспилотной авиационной системы за 10 млн рублей для уральского управления МВД признали несостоявшимся. На него поступила одна заявка, и ту признали несоответствующей требованиям закупки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«В связи с тем, что на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка, а также в связи с тем, что членами комиссии принято решение о несоответствии заявки требованиям извещения об осуществлении закупки, […] определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов.

Поставщика беспилотной авиационной системы уральское окружное управление техснабжения МВД России объявило 15 августа. Начальная цена контракта составляла 10 млн рублей. Аналогичный аукцион, но на сумму 18,7 млн рублей, ведомство объявляло 20 июля, и он прошел успешнее — на участие в конкурсе заявились три компании. Две заявки не соответствовали требованиям, победителем признали участника, предложившего поставить беспилотную авиационную систему за 17,4 млн.

Согласно описанию закупки, победитель должен поставить два БВС самолетного типа и два БВС мультироторного типа. Предназначение — видеомониторинг. Беспилотники должны быть оборудованы встроенной курсовой видеокамерой, модулем автоматического сопровождения и удержания цели, цифровым видеопередатчиком. Помимо беспилотников требуется поставить станции управления, антенны, запасные запчасти, транспортировочные кейсы, аккумуляторы и зарядники.