В США раскрыли, как Путин заставит Запад и Украину пойти на переговоры

Экс-советник Трампа Болтон: Киев пойдет на переговоры с Россией по инициативе Путина

29 августа 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Путин может стать инициатором мирных переговоров по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин может предложить Западу и Киеву начать переговоры в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры. На повестке дня может быть все, включая прекращение экономической войны против участников боевых действий», — написал Джон Болтон в материале для издания 19fortyfive . Он отметил, что в переговоры может подключиться Китай, который, вероятно, будет предлагать экономическую помощь для восстановления разрушенных территорий по обе стороны фронта. По мнению Болтона, Запад и Киев согласятся пойти на переговоры, после предложения России. Это связано с тем, что контрнаступление Украины идет уже почти три месяца без существенных результатов. К тому же, по словам Болтона, Европа неохотно поставляет Киеву оружие. Это связано с тем, что партнеры Украины уже устали от конфликта. Со словами бывшего помощника президента США по национальной безопасности не согласен председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, Россия не пойдет на переговоры с Украиной из-за начала новой волны контрнаступления. Об этом Калашников поделился в разговоре с URA.RU. Переговорам между Москвой и Киевом мешает закон, который в 2022 году подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ему, Зеленский не может вести переговоры с Россией, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин может предложить Западу и Киеву начать переговоры в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры. На повестке дня может быть все, включая прекращение экономической войны против участников боевых действий», — написал Джон Болтон в материале для издания 19fortyfive. Он отметил, что в переговоры может подключиться Китай, который, вероятно, будет предлагать экономическую помощь для восстановления разрушенных территорий по обе стороны фронта. По мнению Болтона, Запад и Киев согласятся пойти на переговоры, после предложения России. Это связано с тем, что контрнаступление Украины идет уже почти три месяца без существенных результатов. К тому же, по словам Болтона, Европа неохотно поставляет Киеву оружие. Это связано с тем, что партнеры Украины уже устали от конфликта. Со словами бывшего помощника президента США по национальной безопасности не согласен председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, Россия не пойдет на переговоры с Украиной из-за начала новой волны контрнаступления. Об этом Калашников поделился в разговоре с URA.RU. Переговорам между Москвой и Киевом мешает закон, который в 2022 году подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ему, Зеленский не может вести переговоры с Россией, передает RT.