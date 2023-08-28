Миасский автозавод проведет гонки грузовиков

29 августа 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Соревнования грузовиков пройдут в Миассе после 20-летнего перерыва Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) проведет гонки грузовиков. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, соревнования по триалу состоятся 9 и 10 сентября. «Автозавод „Урал“ возрождает легендарные соревнования. После двадцатилетнего перерыва трак-триал „УРАЛьский рубеж“ пройдет в Миассе 9 и 10 сентября», — отметили в союзмаше. Принять участие в соревнованиях по автоспорту сможет любой владелец грузового или полноприводного легкового автомобиля, подготовленного для эксплуатации на бездорожье. Водители и их штурманы будут состязаться, выполняя задания на специально созданных секциях — участках внедорожного полигона. Ожидается, что в соревнованиях по джип-триалу примут участие порядка 50 экипажей. Они будут представлять Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Башкортостан. В зачете трак-триала, помимо команды АЗ «Урал» «УралМоторСпорт», заявлены экипажи «КамАЗ — Мастер» (завод «КАМАЗ», Набережные Челны), автозаводов «ГАЗ» (Нижний Новгород) и «МАЗ» (Беларусь). На площадке соревнований «Урал» проведет выставку грузовых автомобилей. Мероприятие состоится совместно с этапом соревнований RFC Russia URAL. В ноябре 2022 года экипаж миасского завода занял третье место в трак-триале, который прошел в Подмосковье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) проведет гонки грузовиков. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, соревнования по триалу состоятся 9 и 10 сентября. «Автозавод „Урал“ возрождает легендарные соревнования. После двадцатилетнего перерыва трак-триал „УРАЛьский рубеж“ пройдет в Миассе 9 и 10 сентября», — отметили в союзмаше. Принять участие в соревнованиях по автоспорту сможет любой владелец грузового или полноприводного легкового автомобиля, подготовленного для эксплуатации на бездорожье. Водители и их штурманы будут состязаться, выполняя задания на специально созданных секциях — участках внедорожного полигона. Ожидается, что в соревнованиях по джип-триалу примут участие порядка 50 экипажей. Они будут представлять Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Башкортостан. В зачете трак-триала, помимо команды АЗ «Урал» «УралМоторСпорт», заявлены экипажи «КамАЗ — Мастер» (завод «КАМАЗ», Набережные Челны), автозаводов «ГАЗ» (Нижний Новгород) и «МАЗ» (Беларусь). На площадке соревнований «Урал» проведет выставку грузовых автомобилей. Мероприятие состоится совместно с этапом соревнований RFC Russia URAL. В ноябре 2022 года экипаж миасского завода занял третье место в трак-триале, который прошел в Подмосковье.